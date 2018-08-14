中元普渡到 柯P大誇民政局造型平安米好創意

2018-08-14 22:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中元普渡也可以顧環保！台北市民政局推動以米代金，鼓勵民眾少燒紙錢，市長柯文哲今天到民政局走動時，看到琳瑯滿目的造型平安米，忍不住驚呼「哇！種類這麼多啊！」他並笑稱，這是文創產品，拜完可以帶回去，不然可以捐給廟方，一包米結合了文化、藝術、公益，全部都有了！

柯文哲下午抽空到民政局慰勞同仁，看到民政局為了鼓勵民眾「以米代金」而推出的各種造型平安米，忍不住一樣一樣拿起來翻看，頻頻讚嘆「哇！種類怎麼這麼多種啊！」

民政局今年特別推出限量的松鼠造型平安飯勺，記者詢問柯感覺如何？柯回說「這很好玩啊！」但要不要拿一組回家送給太太陳佩琪，柯則說他不曉得。

他還讚美民政局製作的各式推廣品根本是文創產品，「很好啊！（民政局）頭腦很好，本來就應該要這樣。」柯P誇獎也讓一旁的承辦人員露出開心笑容。

柯指出，燒金紙是環保的問題，但也是習俗，該怎麼辦呢？所以要用現代的方式解決，推動「以米代金」政策，「這個（米）拜完可以帶回去，不想帶回去還可以捐給廟方，就變成慈善事業，所以有文化、有藝術、有公益，全部都有了！」

民政局表示，今年與20家廟宇合作，推動以平安米替代紙錢的「以米代金」方案；到這些寺廟拜拜時，前100名響應以米代金的民眾，可領取限量的可愛造型平安飯勺。

配合廟宇包括吉福宮、港口奉聖宮、信義天后宮、鎮安宮、九府仙師普惠堂、植福宮、二二八公園福德宮、長慶廟、北門口福聚宮、大龍峒包公廟、北安宮、艋舺青山宮、景美集應廟、凌振宮、南港慈岩宮、富南宮、護國延平宮、金碧宮、天母三玉宮及士林街福德宮。