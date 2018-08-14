瞎！枋寮鐵道藝術村蘋婆樹 「修剪」成兩根「光棍」…

兩棵高大蘋婆樹被修剪得光禿禿，成了兩根「光棍」。（記者陳彥廷攝）

2018-08-14 22:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東枋寮F3藝文特區內（簡稱枋寮鐵道藝術村）有間「1+1蘋婆樹屋」，當初就是以院子內兩株10公尺高的掌葉蘋婆樹命名，最近屏東縣政府文化處修剪樹木，把這兩株蘋婆樹修剪得光禿禿，猶如一雙筷子，兩根「光棍」高度銳減到只剩3到4公尺，引來駐村藝術家及民眾批評，「藝術村沒藝『樹』」！

文化處則回應，兩株蘋婆樹體形高大，與高壓電線交叉嚴重，颱風來時常造成斷電，台電多次反映希望降低樹高，今年編列修剪預算，實屬急迫的公安顧慮而配合。

枋寮鐵道藝術村內的「1+1蘋婆樹屋」現在雖尚無藝術家進駐，但經前數任藝術家彩繪外牆、打造大門騰空腳踏車的造景，再配合院子內這兩株至少30年的蘋婆樹，成為園區指標性園藝及造景，但修剪過頭引發反彈，就有駐村藝術家以屋名譏諷說：「兩棵樹只剩1字型，難道是要詮釋『1+1』！」

枋寮居民張仁吉說，這兩株樹樹蔭廣闊，吸引不少遊客來與腳踏車、外牆及大樹拍照打卡，也有運將到樹下乘涼，現在小時候的回憶就這樣被摧毀，令人從納悶變至氣憤。一名駐村藝術家來，這是許多鄉親對藝術村的記憶，不是不讓修剪樹木，但修到快變成兩根大棍子，既無法遮蔭，更別說留住遊客、鄉民的回憶。

另名駐村藝術家批評，曾數度建議文化處配合藝術氛圍修剪成如同綠色隧道的造景，但不被採納就罷了，卻連最指標性的兩株蘋婆都被修成光禿禿，切口處也沒有無任何防護，擔憂這幾天雨後蘋婆樹就會病倒。

文化處則說，蘋婆樹就與高壓電線交叉嚴重，這是配合台電希望降低樹高，有急迫的公安顧慮，這次修剪只針對與電線交叉部分，另一側就沒有進行工程，已經交辦承辦人員要更加注意謹慎面對未來類似的修剪工程，同時要求包商儘速在切口包覆保護措施。不過，官員也坦言確實修剪過頭，日後會注意樹冠高度與電線合理安全距離。

Before！這兩株蘋婆樹原本相當高大，超過屋頂，粗估約有10公尺高。（記者陳彥廷攝）

After！兩株蘋婆樹原本超過屋頂，粗估約有10公尺高，被「修剪」得只剩3到4公尺。（記者陳彥廷攝）

高大蘋婆樹只剩光溜溜樹幹。（記者陳彥廷攝）

「1+1蘋婆樹屋」是園區指標性園藝及造景，有不少人來拍照打卡。（記者陳彥廷攝）