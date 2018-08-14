田裡有黃金！ 到高雄農地打工「抽金條」

農業局推出「田裡有黃金」，大學生打工可抽2錢黃金。（記者陳文嬋翻攝）

2018-08-14 22:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局出奇招，推出「田裡有黃金」活動，民眾透過「好農無限+」平台在高雄市農地打工，不管是學生或農民，都有機會抽中黃金條塊，重量約2錢，價值8000到9000元，累積參加次數最多者，還能免抽獎直接獲得！

農業局為舒緩農業缺工，提出勞動力分級概念，中高階技術工作由各區農會的「農業技術團」農業師傅執行，初階勞動力如採收、分級包裝、寫宅配單等，則由農村附近的大學生協助。

農業局說，今年除了大樹區、六龜區及燕巢區「農業技術團」及番石榴專業團，總計4團110名人力，也持續利用去年成立的Line@「好農無限+」人力資源庫，目前已有3200名學生及農民加入，將號召更多大學生投入農場。

今年再推出「好農無限+」網頁板 ，搭配Line@生活圈進行推播，今年初號召學生投入美濃、阿蓮及燕巢區的番茄採收工作，5月玉荷包採收季更順利媒合超過1000人次到大樹農村，今年暑假更有外縣市例如交通大學、彰化師範大學求學學生，暑假返鄉回高雄應徵農務打工，凸顯學生對農務工作很有興趣。

農業局為鼓勵媒合農場主與學生，去年推出「農業打工皇帝」活動，由打工最高38次的高雄第一科大學生陳定華奪得iPhone 7，今年推出「田裡有黃金」活動，即日起至今年11月15日止，讓透過平台打工、開工的學生及農民有機會抽中黃金條塊，累積次數最多的學生及農民，還能免抽獎直接獲得。