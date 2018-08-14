恆春半島人口「異常」 滿州鄉逆勢「生」出274人

2018-08-14 21:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣人口近4個月連續出現遷入多於遷出的現象，而恆春半島甫出爐的人口統計資料，四鄉鎮7月份總人口數5萬2553人，較去年同期增加522人，其中滿州鄉更比同期增加274人之多，「漲幅」是近5年來罕見，檢警也強調基於憲法保障的遷徙自由，但會全程掌握是否影響選舉。

根據恆春戶政事務所統計，恆春半島四鄉鎮107年7月份總人口數5萬2553人，較去年同期增加522人，其中以滿州鄉增加274人最多，其次為恆春鎮增加127人，再其次為牡丹鄉增加108人，車城鄉僅增加13人，牡丹鄉更重新登上10年前的5000人大關。

弔詭的是，人數增加最多的滿州鄉，每個月出生人數不到5人，近10年來，除了2014選舉年增加42人外，人數都是緩步下滑，去年人口都還減少132人，總人口僅8077人，今年卻爆增274人，甚至比3萬餘人口的恆春鎮「漲幅」還大，引發當地居民不少討論。

滿州鄉長余增春及多名當地民代表示，近年大多是親友相挺的遷徙行為，但滿州過去確實有部分廟宇利用選前遷入人口，最誇張的甚至有一間廟宇掌握超過20張選票的狀況，藉「選票」要求政治人物舖設道路或社團補助等，選後嚴重影響鄉民應有的權益，希望這類歪風不要再出現。

恆春警方表示，年底選舉逼近，凡出現人口異常遷徙，檢警都會確實掌握，但憲法保障人民遷徙自由，是否涉及「幽靈人口」，還是看是否參與投票且與特定候選人有關，呼籲民眾勿為小錢涉及違反「選罷法」。