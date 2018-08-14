年度大潮逢大雨 雨浪襲東琉碼頭 遊客好「潮」

新突堤設好後，與舊堤岸形成夾角，海浪的方向剛好會擊打大浪上岸，海水不斷湧入。（記者陳彥廷攝）

2018-08-14 21:03

［記者陳彥廷／屏東報導］民俗月很「潮」！今天是農曆七月初四，氣象局預估為年度大潮，除海水位飆高，還遇上西南風帶來雨勢，屏東東港東琉碼頭已連續數天都有海潮倒灌加上大雨侵襲，大雨和潮水上沖下洗，遊客只能變成「潮男潮女」！

東琉碼頭是現在東港到小琉球間的主要航線，暑假是遊客如織，不過東港溪下游在進德大橋以西，已不再有拉高堤防防止溪水倒灌，加上這幾天是今年年度大潮，海水上溯，水位爆漲，前幾天就傳出有各式垃圾隨海水湧上碼頭，碼頭差點得「淨灘」，引來遊客側目，直問「這是觀光門面該有的水準？」。

縣府海漁所派員清除垃圾後，天候仍未回復，大潮持續把高漲海水帶入東港溪拍打碼頭邊，海浪不時打上碼頭，整個碼頭除候船中心的室內，外部全溼，甚至一度傳出積水至15公分左右，海水恐已流入柏油路，加上西南風帶來的雨勢不斷打入雨遮內，遊客不是鞋溼就是衣濕，成「潮」男女。

旅遊還沒開始卻被天氣相當搞得狼狽，遊客反彈加劇，屏東縣政府海漁所所長吳憲昌今天親自到場勘查，他說，大潮屬天候因素，經長時間觀察，海水不至於會打入候船中心，但將變更雨遮的設計，延伸至候客室旁擋雨；不過，船運業者認為，新突堤設好後，與舊堤岸形成夾角，海浪的方向剛好會擊打大浪上岸，海水不斷湧入，應該針對類似缺口加高擋水牆。

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