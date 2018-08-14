社福無障礙項目成績差 彰縣府檢討改進

2018-08-14 21:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府一直以來都以社福辦得好而自豪，可是執行中央給予補助款的計畫，全年執行成效獲得的考核績效卻差，近2年來考核全國後半段，前年還有第7名，去年滑落到第10名，因而遭到彰化縣審計室糾正，要求縣府檢討改進。

審計室針對106年度中央對各直轄巿及縣巿一般性補助款考核結果，彰化縣政府社會福利考核獲88分，於全國22市縣排名第10名，上個年度105年度獲得86分，全國排名第7，去年又掉了3名。

家有智能障礙孩子的張姓婦人指出，身障者業務很多都是全國一致性的政策，好比像對特殊教育機構審核和補助，以及家長可以申請的補助項目和條件，社會處給予資源一年不如一年，感覺忽略弱勢生受教權。

也有需以輪椅代步的肢體障礙者說，縣內公園等公共場合無障礙設施每況愈下，壞了未修形同閒置，造成身障者使用不便，感覺很差勁。

還有不少縣民感覺縣府社福太過強調現金補助，彰化市謝姓婦人說，縣府發放每名新生兒3萬元生育補助，金額全國最高，近年新生兒人數未見成長，人口未增反減，顯然政策未讓縣民有感。員林市陳姓民眾說，社福照顧對象在孕婦和長者，這些受惠長者占全縣人口不及2成，只有少數人享受到。

民眾認為，社福應該要讓縣民有感才叫社福，且福利應該遍及各年齡層，而非少數年齡層，要讓大家都能享受得到才叫社福。

對此，社會處長黃淑娟表示，去年全國各縣市執行社會福利補助經費考核結果，彰化縣在整體經費執行成效獲得94分，比前年90分進步，顯然實質社會福利補助並沒有打折，但中央對各縣市一般性補助款考核結果之所以變差，問題出在社會福利的無障礙生活環境項目成績較為落後，成績低又與無障礙環境大都為舊有建築，改善相對需要花時間。

掌管無障礙環境改善業務的是縣府建設處，處長劉玉平說，經開會檢討，分數較低的建築物無障礙設備與設施改善基金執行差，針對這部分今年已納入城鄉發展基金，今年開始同時針對既有建築物已取得無障礙核可函場所，加強抽查機制，並且會針對便利超商、旅館、銀行等公共場所，加強複查勘驗無障礙設備，而無障礙生活環境項目之一的騎樓整平業務，建設處已委請城市暨觀光處今年積極推動，以利取得該項考評項目的分數。

  • 彰化縣長魏明谷上任至今一直以其推動每名新生兒3萬元生育補助而為社福豎立典範感到自豪，圖為阿公帶孫女參加活動，他親切抱起小女孩，展現親和力。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長魏明谷上任至今一直以其推動每名新生兒3萬元生育補助而為社福豎立典範感到自豪，圖為阿公帶孫女參加活動，他親切抱起小女孩，展現親和力。（記者張聰秋攝）

  • 中央補助款彰縣執行力差，全國排名第10名，排名落後原因出在無障礙生活環境項目做得不好。（記者張聰秋攝）

    中央補助款彰縣執行力差，全國排名第10名，排名落後原因出在無障礙生活環境項目做得不好。（記者張聰秋攝）

  • 彰化縣政府建設處今年全面針對縣內既有建築物已取得無障礙核可函場所，加強抽查機制，同時針對便利超商、旅館、銀行等公共場所，加強複查勘驗。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府建設處今年全面針對縣內既有建築物已取得無障礙核可函場所，加強抽查機制，同時針對便利超商、旅館、銀行等公共場所，加強複查勘驗。（記者張聰秋攝）

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