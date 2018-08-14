社福無障礙項目成績差 彰縣府檢討改進

2018-08-14 21:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府一直以來都以社福辦得好而自豪，可是執行中央給予補助款的計畫，全年執行成效獲得的考核績效卻差，近2年來考核全國後半段，前年還有第7名，去年滑落到第10名，因而遭到彰化縣審計室糾正，要求縣府檢討改進。

審計室針對106年度中央對各直轄巿及縣巿一般性補助款考核結果，彰化縣政府社會福利考核獲88分，於全國22市縣排名第10名，上個年度105年度獲得86分，全國排名第7，去年又掉了3名。

家有智能障礙孩子的張姓婦人指出，身障者業務很多都是全國一致性的政策，好比像對特殊教育機構審核和補助，以及家長可以申請的補助項目和條件，社會處給予資源一年不如一年，感覺忽略弱勢生受教權。

也有需以輪椅代步的肢體障礙者說，縣內公園等公共場合無障礙設施每況愈下，壞了未修形同閒置，造成身障者使用不便，感覺很差勁。

還有不少縣民感覺縣府社福太過強調現金補助，彰化市謝姓婦人說，縣府發放每名新生兒3萬元生育補助，金額全國最高，近年新生兒人數未見成長，人口未增反減，顯然政策未讓縣民有感。員林市陳姓民眾說，社福照顧對象在孕婦和長者，這些受惠長者占全縣人口不及2成，只有少數人享受到。

民眾認為，社福應該要讓縣民有感才叫社福，且福利應該遍及各年齡層，而非少數年齡層，要讓大家都能享受得到才叫社福。

對此，社會處長黃淑娟表示，去年全國各縣市執行社會福利補助經費考核結果，彰化縣在整體經費執行成效獲得94分，比前年90分進步，顯然實質社會福利補助並沒有打折，但中央對各縣市一般性補助款考核結果之所以變差，問題出在社會福利的無障礙生活環境項目成績較為落後，成績低又與無障礙環境大都為舊有建築，改善相對需要花時間。

掌管無障礙環境改善業務的是縣府建設處，處長劉玉平說，經開會檢討，分數較低的建築物無障礙設備與設施改善基金執行差，針對這部分今年已納入城鄉發展基金，今年開始同時針對既有建築物已取得無障礙核可函場所，加強抽查機制，並且會針對便利超商、旅館、銀行等公共場所，加強複查勘驗無障礙設備，而無障礙生活環境項目之一的騎樓整平業務，建設處已委請城市暨觀光處今年積極推動，以利取得該項考評項目的分數。