記得帶傘！明日全台有雨 中南部留意午後雨勢

明（15日）持續受西南風及熱帶低壓影響，中南部地區有陣雨或雷雨，午後雨勢恐加強，其他地區則有短暫陣雨或雷雨；高溫約31至34度，部分地區中午前後高溫將衝破36度。（資料照）

2018-08-14 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕明（15日）持續受西南風及熱帶低壓影響，中南部地區有陣雨或雷雨，午後雨勢恐加強，其他地區則有短暫陣雨或雷雨；高溫約31至34度，部分地區中午前後高溫將衝破36度。中央氣象局預報，今天下午2點琉球南方海域生成一個熱帶性低氣壓，距離約台北東南東方580公里，持續向西北移動，目前仍在發展中。

氣象局預報，明天全台天氣不穩，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。由於輕颱「貝碧佳」外圍環流帶來的西南風，中南部有陣雨或雷雨，午後熱對流發展，雨勢更為明顯；北部、東半部則受到熱帶性低氣壓外圍雲系狹帶的水氣影響，局部地區有短暫陣雨或雷雨，提醒前往山區、溪邊及河谷活動小心坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區應慎防淹水。

溫度方面，各地高溫普遍在31至34度，其中苗栗、宜蘭和花蓮地區仍有局部36度以上高溫出現的機率，未下雨的時候感受會比較悶熱，請注意做好防曬措施並多補充水分。

紫外線方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化市、台南市、高雄市、屏東市為高量級，其餘皆為過量級，建議民眾盡量避免上午10點至下午2點時在烈日下活動，並做好防曬措施。

空品方面，明日受降雨影響，各地空氣品質良好，僅竹苗以北清晨及夜間風速偏弱，容易有污染物累積。馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、金門及澎湖為「良好」等級，指標污染物以細懸浮微粒為主。

颱風消息，今年第15號輕度颱風「麗琵」及17號輕颱「赫克特」將分別向北北西及西北西進行；16號輕颱「貝碧佳」則向西南西前進，皆對台灣無直接影響。

此外，東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及桃園以北沿海容易有8至9級強陣風；中南部及澎湖、馬祖沿海有長浪發生的機率，未來兩天（15至16）也容易有長浪的現象，欲前往海邊活動多加留意。

明天全台皆有降雨機率，出門須攜帶雨具。（圖擷取自中央氣象局）

台灣各地紫外線皆為高量級或以上，外出務必要做好防曬措施。（圖擷取自中央氣象局）

馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、金門及澎湖為「良好」等級。（圖擷取自行政院環保署空品網）