【食指大動片】在地創意菜餚 台灣學生大展廚藝熱情

2018-08-15 11:25

〔記者蕭皓文／台北報導〕「一切辛苦都值得，沒有白費，很謝謝所有陪伴我們的人。」台灣美食展校園組廚藝大賽冠軍，黎明技術學院的三人團隊採訪時這樣說道。三位學生在一天內準備好食材，熬夜試煮練習，比賽當天現場限時製作，對廚藝大賽如此堅持不懈，是緣自他們對料理的熱情與夢想。

均為大一生的三人，這次以「黎饗味覺」作隊名，他們擅長中餐料理，卻融合西式手法呈現獨到巧思。隊員吳昱震表示，當初因為父親是廚師，從小自然而然對廚藝好奇，因而選擇讀餐飲這條路，學了之後發現自己是真的有興趣，希望能挑戰將中式料理營造出西式的精緻感。而關於食材，隊長施怡芳說：「有很多菜可以融入台灣在地的東西，現在的菜越來越西式，那我覺得應該把台灣的東西發揚光大。」

這次的比賽有指定的在地食材，隊長施怡芳就在第二天總決賽現場殺魚，做出當場指定的鬼頭刀料理，而總決賽的甜點則是以芒果為指定食材，隊員余岱霖的構想，除了打破「芒果青」只能做甜的迷思，以鹹味呈現，還改造出有芒果餡料的鳳梨酥，並貼上用「台灣」形狀壓模做成的芒果乾，特別吸睛。總決賽的主菜料理也是亮點之一，只見他們戴起烘焙手套，從爐中取出一塊塊熱騰騰的石板，當作主菜三杯豬小里肌的托盤，宛如石板烤肉，創意十足。

走訪多國擔任美食評審的司宛春教授，這次擔任台灣美食展廚藝大賽評審主席，他表示這次比賽對台灣學子們最讚賞的有三點。第一是投身廚藝的熱情，選手們很耐心且努力地投入比賽，常常比賽一早就來，等待準備；第二是令人驚豔的刀工，很多學生基本功都不錯，表示選手就算沒有比賽，平常也勤奮練習沒有偷懶；第三則是，台灣學生很重視美感，而創意跟深度需要經驗累積，期望學生們繼續磨練，像一瓶好的紅酒多花點時間醞釀，有朝一日成為台灣料理之光。