全國技能競賽 永平工商獲5獎桃園最佳

楊梓凌在餐服組奪第6名，不但作品出色也展現親切的笑容和自信。（記者許倬勛攝）

2018-08-14 22:27

［記者許倬勛／桃園報導］永平工商全國技能競賽傳捷報，餐飲科學生囊括5面獎牌，在強敵環伺下，李思儀獲中餐烹飪第3名，其作品「絲瓜福袋」頗具巧思，美觀又美味！

全國技能競賽高手雲集，是技職體系的最高殿堂，李思儀獲得中餐烹飪第3名、李子杰第6名、西點製作羅莉吟第5名、餐飲服務楊梓凌第6名、麵包製作李翊暄第6名。

李思儀每天花4到6小時訓練，她笑說練習秘訣是「土法煉鋼佐小聰明」，在絲瓜創意菜餚題目上，以精緻美觀的福袋呈現，絲瓜搭配豬肉餡與蛤蜊，再以薄如紙張的蛋皮包覆，汁鮮味美，外觀宛如藝術品，頗受評審青睞。

麵包製作選手李翊暄，人小志氣高，雖只有148公分高，在組合造型麵包時，還得搬板凳以便檢視細節，目標成為巧克力師傅，延續做點心的熱情；羅莉吟從高一起開始參賽，前2屆成績不如意，卻從未想過放棄，一絲不苟的性格呈現在作品上，宴會甜點在她巧手下，呈現精緻又繽紛的模樣。

楊梓凌在餐飲服務職類競賽現場一直是受關注的新星，親切的笑容與自信讓她能發揮所學拿下第6名佳績；她認為在餐飲服務職類中不僅學到服勤技巧，更重要的是團隊精神與敬業的態度。

李思儀（左）、李子杰（右）在全國技能競賽中餐烹飪贏得第3、6名（記者許倬勛攝）

羅莉吟「俄羅斯印象之旅」魔術師兔子獲評審青睞。（記者許倬勛攝）

今年大會指定麵包製作題目為「搖滾烘焙師」，李翊暄栩栩如生的作品受好評。（記者許倬勛攝）