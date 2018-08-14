台中創新設計競賽發表入選作品 挑戰總獎金百萬元

台中創新設計競賽入選作品的設計團隊齊聚一堂。（記者張菁雅攝）

2018-08-14 21:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府經發局以台中重點產業結合設計，祭出總獎金百萬元，舉辦「台中創新設計競賽」，今日發表入選的62件作品，同時舉行商機媒合交流會，入選作品預訂於9月4日在台中市政府進行實體展出與決審頒獎典禮。

經發局表示，台中創新設計競賽分為專業組及新創組，參賽作品達307件，初審評選出62件作品，今天舉行設計家分享暨商機媒合交流會，邀請入選設計師團隊與廠商交流，希望提高商品化契機。

由於環保成為趨勢，不少作品以此為出發點，例如，因應禁用塑膠吸管政策，有團隊將甘蔗渣製成吸管，甘蔗吸管在正常環境中會裂解，也是微生物的食物，經微生物分解後產生二氧化碳與水，形成生命的循環。

另外，明志科大工業設計系學生的作品「漩渦式大型海面垃圾收集船」，結合機器人，船隻會在海面製造漩渦，讓垃圾自動流入，垃圾收集滿了還會自動回來。北科大畢業生團隊作品「恐龍益智學步車」，車身為木頭，團隊成員翁文茜表示，市面上90％玩具是塑膠製，使用期限短，製造垃圾的速度快，而選用木頭除了質感佳，多功能的設計，讓學步車可以從12個月用到4、5歲。

副市長張光瑤也到場參觀入選作品，他表示，入選作品包羅萬象，從生活細微產物、環保觀念、健康到整個產業設計，令人印象深刻，新一代設計師的專業不容小覷，希望藉由競賽提升全民對創意設計價值的認同及美學層次，並開拓設計產業的未來性。