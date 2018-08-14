三總澎湖分院未雨綢繆 驗證消防演練及強化設備檢查

三總澎湖分院不預警消防演練，驗證醫護人員緊急應變能力。（三總澎湖分院提供）

2018-08-14 21:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三總澎湖分院有鑑於衛生福利部台北醫院大火意外慘劇，今日採不預警方式，發布4樓婦幼病房失火，同時啟動「病患緊急疏散」操作，演練過程逼真，同時驗證醫院員工的危機應變處理能力，保證能為民眾提供安全的就醫環境。

由於近年來國內多起醫療院所發生院內失火事件，且有病患傷亡案例，尤其住院患者，都屬身體不適或行動不便，當火警發生時不僅容易驚慌失措，更可能因陌生環境及產生的濃煙，造成嚴重的傷亡案件；同時意外事件常發生在夜間凌晨時段，護病比人數最薄弱之時刻，更增加患者疏散困難。

每半年三總澎湖分院都安排定期消防演練，每月針對消防設統實施巡檢測試，以保持設統正常使用。今日醫院不預警在4樓婦幼病房內發布火災狀況，醫護人員除了依照處理模式完成通報消防局及各科室支援，並在第一時間以中央廣播系統通知代號「火龍事件」疏散病患，護理人員立即將嬰兒房之新生兒迅速移往安全疏散點。

院長張芳維表示，此次消防演練雖採隨機模擬真實之場景，但是演練時間為平日上班時間，重點是夜間人員數偏低時，各科室如何採橫向方式互相支援，且發生時如何有效以病患為優先疏散作為，才能避免傷亡事件發生，承辦單位要再思考及策劃，加強夜間消防應變作為，才能提供澎湖民眾一個安全的就醫環境，希望演練是備而不用，只要平時作好預防工作，相信三總澎湖分院之醫療品質及環境安全都能獲得鄉親的信賴。