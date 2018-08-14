台灣水資源處理技術具競爭力 優先前進印度設淨水廠

台水公司董事長郭俊銘今天召開記者會說明台水公司新南向進度。（記者蕭玗欣攝）

2018-08-14 17:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕配合政府新南向政策，台灣自來水公司也前進南向國家，協助台灣水資源A-Team廠商接觸印尼、印度、菲律賓和越南等東南亞國家，並多次到東南亞國家拜會、參訪。台水公司董事長郭俊銘表示，初期將以水源污染嚴重、自來水普及率低的雙印為優先市場，透過建立淨水廠、污水處理廠示範區，展現台灣軟實力。

台水公司董事長郭俊銘表示，過去一年來，台水公司多次到東南亞國家拜會、參訪，發現這些國家很多缺水的關鍵並非缺乏水資源，而是水處理技術落後，沒有能力淨化水源，整體水處理能力落後台灣30、40年。郭俊銘舉例，印度許多鄉鎮水源不乾淨，對於高汙染的水源缺乏處理能力，而台水公司過去幾十年來克服農牧業、工業的污染水質，有相當的經驗可以與南向國家分享。

郭俊銘坦言，這半年內台水多次與印度駐台代表互動多次，希望能協助印度建立淨水示範場，但當地政府自來水發包工程經費偏低，一個工程約僅是台灣相同工程的二分之一或三分之一，例如目前正在談第一個案子需要1.3億的經費，但當地政府預算僅5800萬元，因此合作初期可能以顧問規劃或設計最有可能。

郭俊銘表示，台灣自來水處理技術要滿足東南亞國家絕對沒問題，開價也只有日本的6、7成，相當具競爭力；近期A-Team廠商引介「印尼東爪哇省Mojokerto縣自來水建設案」，在台水技術整合下，有意願前往投資的A-Team廠商積極評估中，今年7月底，印度工業大邦坦米爾納都工業部次長等5位官員，與一家大規模糖廠負責人、一所大學高層和一位五星級飯店負責人也來台拜訪，表達想引進台灣自來水淨水、家庭和工業污水處理的想法，目前正尋求雙方合作契機。

另，印度塔塔集團也表達合作意願，但雙方尚未正式簽署MOU。