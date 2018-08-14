南屯溪昨日暴漲原因 水利局：水利會取水口卡垃圾

水利會在南屯溪的取水口柵欄卡住垃圾。（水利局提供）

2018-08-14 17:49

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市昨天下午下起大雨，造成南屯溪部份河段溢堤，網路流傳溢堤是因堤防破損，是議員張耀中今日特別要求市府水利局查明原因，並提出南屯溪改善計畫。水利局長周廷彰表示，因農田水利會取水口柵欄卡住垃圾，以致無法順利排水，已要求水利會立即清除，該局也正規劃南屯溪長期改善方案。

昨天南屯溪水暴漲，溪水漫溢到兩側的永春東二路與永春東三路，路面積水達汽車半個輪胎高，不少車輛因此受困，網路傳出因為堤防破損而導致溢堤。

張耀中表示，南屯溪過去常遇雨則淹，但去年改善河段後，幾次大雨都安然過關，昨天雨量是否已超過南屯溪負荷？或是其他原因造成溪水暴漲，水利局應盡速查明，並提出改善方案。

周廷彰指出，經到現場會勘後發現，許多農田水利會取水口柵欄卡住垃圾，以致無法順利排水，已經要求水利會立即清除，因取水口柵欄常易附著垃圾，水利局將與水利會研商如何改善，避免取水口設施老是造成排水瓶頸。

周廷彰也說，南屯溪楓樹橋去年改善後，這次沒再發生淹水情況，接近烏日區的平等橋改善後，淹水情況也大幅改善。該局目前正規劃南屯溪長期改善方案，加高護岸的防洪牆是其中方向之一。

張耀中則表示，南屯溪上游的第2、3、4、5單元自辦重劃及第13單元公辦重劃陸續開發完成，南屯溪將面臨更大壓力，加高防洪牆還不夠，建議水利局全面檢討，提出整體改善計畫。