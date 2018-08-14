大稻埕碼頭出現上萬條死魚 環保局：仍須清理數日

環保局表示，死魚事件橫跨雙北，死亡魚種皆為烏仔魚，研判是因氣溫偏高、溶氧低所致，截止今天上午已打撈魚體近3000公斤，預估還要清理數日。（記者周彥妤攝）

2018-08-14 17:37

〔記者周彥妤／台北報導〕台北河岸音樂季將於17日至19日在大稻埕碼頭登場，但昨天碼頭一帶淡水河出現上萬條暴斃死魚，昨現場仍惡臭撲鼻。議員質疑北市府未及時說明，台北市環保局表示，死魚事件橫跨雙北，死亡魚種皆為烏仔魚，研判是因氣溫偏高、溶氧低所致，截止今天上午已打撈魚體近3000公斤，預估還要清理數日。

記者今天下午實地走訪發現，尚未踏入現場，一陣惡臭旋即撲鼻而來，打撈魚體作業仍持續進行，卻有一名民眾裸體泡在水中，未見管理單位規勸。議員王鴻薇也發布新聞稿表示，洽詢環局發現雙北基隆河流域都有相同現象，歷年來烏仔魚只要逢夏季高溫，就會大量缺氧死亡，盼相關單位能迅速處理，避免高溫加上魚屍造成衛生傳染病問題。

王鴻薇說，北市水岸常舉辦各種活動，最近主打河岸音樂季，碰上魚群集體死亡現象，除了衛生環境安全，也容易造成觀感不佳，市府應有立即處理措施，且要即時通報市民，以免造成不必要恐慌，「提醒柯文哲不要只忙著宣傳選舉，要重視河川治理，有好的環境才能讓市民放心參與活動」。

環保局表示，昨上午接獲新北市通報該市大漢溪新海橋附近出現大量死魚，數量目視初估達數萬條以上，皆為單一魚種烏仔魚，死亡魚群中午開始順流而下，進入淡水河段，北市府即刻啟動緊急應變機制，檢測顯示淡水河本流水質正常，但已採集魚體送驗確認死因，持續派員監測河川水質。

環保局說，昨出動船隻打撈，至今天上午清理岸際魚體近3000公斤，由於魚群死亡數量太多，仍有死魚漂流，預估還要清理數日。此外，為維持岸際環境衛生，已增調派沖洗水車及消毒人員機具，加強以稀釋漂白水消毒及沖洗，避免產生惡臭。

環保局指出，死魚事件橫跨雙北，死亡魚種皆為烏仔魚，研判是因烏仔魚需要水中含有高溶氧量才能生存，研判是因氣溫偏高，加上大漢溪河段水中溶氧偏低所致。

環保局強調，雙北將通力合作，全力動員加速清理死亡魚群，儘量不影響本週音樂季活動，儘速恢復河川原貌。