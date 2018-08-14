披星戴月通勤3年！二信高中李佩樺 如願錄取第一志願

2018-08-14 18:02

〔記者俞肇福／新北報導〕四技二專聯合登記分發放榜結果日前公布，基隆私立二信高中升國立大學再添137人。其中，家住新北市石門區的李佩樺因為喜歡日文，3年來披星戴月每天5點半出門，遠赴基隆二信高中讀外語，終於錄取國立高雄科技大學應用日語系，李佩樺今天回學校分享她的故事，她說，一切努力都值得。

登記分發是科技大學入學的最後一個管道，二信高中這次錄取國立台灣科技大學就有13人，二信高中說，近年來選擇高職的學生出路越來越寬廣，經過3年的努力也可跨域選擇一般頂尖大學。

二信今年職科學生錄取國立大學245人，包括電機科黃鈺翔錄取交通大學電機工程學系，應外科李慈茵錄取中正大學外國語文學系，廣設科黃友資錄取台灣師範大學設計學系，蘇昭禎、方佳媛錄取台灣師範大學圖文傳播學系，蔡淳瀅錄取台灣海洋大學海洋文創設計學程，表現出色。

二信應用外語科日文組李佩樺住新北石門老梅里，從金山國中畢業，因為喜歡日文，決定選擇基隆二信高中，3年來每天5點30分不到即出門，還曾因出門時天色未明，加上睡眼矇矓，把白球鞋誤穿成黑皮鞋而出糗，但是3年披星戴月的堅持，終於如願以償就讀她的第一志願。

李佩樺說，家住石門老梅，國中選擇金山國中就讀，自己喜歡日本文化，二信的日文組升學好、活動多，發展方向非常適合自己，雖然路途遙遠，還好學校有北海岸專車，讓自己能夠全心投入，她說，「很感謝老師的辛苦，回想3年我的努力，一切都很值得！」