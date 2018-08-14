快來原民園區玩！ 超萌飛鼠陪你寫明信片

和可愛的飛鼠一起寫明信片。（記者羅欣貞攝）

2018-08-14 17:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天（15日）起至12月31日，遊客到台灣原住民族文化園區，集滿「山林好朋友」Q版動物6個章，就能兌換價值60元的明信片，遊客可以直接到大門前的寫字檯，和可愛的飛鼠一起寫明信片，投到郵筒寄給自己或親友。

台灣原住民族文化園區與魯凱族藝術家杜寒菘合作，將其原創超萌動物公仔引進園區，包括山豬、平地豬、雲豹、貓頭鷹、飛鼠、百步蛇、穿山甲、黑熊、水鹿等9種「山林好朋友」。

其中黑熊「粗邁」與雲豹「里古烙」就在大門口迎賓，飛鼠則化身特色郵筒旁低頭寫信的寫字，飛鼠因為太矮，雙腿站在石頭上，左腳墊腳、右腳跨起，趴在桌面振筆疾書，模樣十分可愛。

主角群「山林好朋友」，是由屏東縣霧台鄉好茶村魯凱族藝術家杜寒菘從2015年開始創作的角色，去年獲文化部文創之星原創角色應用金獎；他期待透過擬人化的動物角色，講述山林間原住民跨族群的文化故事。

原民會原住民族文化發展中心主任曾智勇表示，9種動物已設計成印章，8月15日起至12月31日遊客來園收集滿6個章，即可在導覽解說站及原住民族生活型態展示館、原住民文創美學概念館，兌換價值60元貼附5元郵資的明信片。