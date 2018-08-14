有朋友很瘦又常嘔吐？ 危險！快提醒他去看醫生

醫師建議人體BMI指數要大於18.5，不宜過瘦。（記者王俊忠攝）

2018-08-14 17:59

〔記者王俊忠／台南報導〕1名17歲少女為維持自己曼妙身材、控制少吃食物，引發神經性厭食症，因為過瘦導致腹部上腸繫膜動脈壓到12指腸，食物無法通過，到醫院求診時體重僅42公斤、BMI指數低到16.7。醫師提醒年輕女性勿過度減重，BMI至少要大於18.5，避免發生這種可能致命的腸阻塞問題。

郭綜合醫院外科副院長黃太謙表示，少女在外院診斷有「神經性厭食症」，到郭醫就診出現反覆嘔吐、腹痛症狀，經電腦斷層掃描發現脹滿的12指腸與狹窄的主動脈、上腸繫膜動脈夾角，12指腸被上腸繫膜動脈壓迫，身體檢查發現在上腹區有「搖水聲」，這是液體與空氣充滿在胃部的特殊聲音，他建議少女做手術治療，且不要為了身材過度厭食。

黃太謙說明，消化道從口、食道、胃到12指腸，12指腸恰通過主動脈與上腸繫膜動脈之間的夾角，這夾角原本堆積脂肪，脂肪體積可撐開夾角；但當人變瘦，夾角內脂肪減少，這空間隨之縮小、壓住12指腸，讓食物無法通過。有研究發現這夾角正常時約38到65度之間，若小於25度就容易發生阻塞。

黃醫師進一步說，上腸繫膜動脈症候群少見，約每千人出現1到3人，女性比男性多，10到39歲女性較頻繁，一旦忽略，有機會造成死亡，死亡原因為營養不良、脫水、電解質異常、胃出血甚至穿孔。神經性厭食、癌症、嚴重外傷、營養吸收不良等嚴重耗弱性疾病及解剖位置異常的人是好發族群。

病況方面，醫師說，輕度、吃的少就有飽脹感；嚴重時會吐出含有膽汁的胃液、體重下降等；在某些姿勢包括趴著、左側躺或將膝蓋提到胸前，可讓病人覺得舒緩。檢查上較常用的是鋇劑上消化道攝影及電腦斷層。

治療上以保守療法為主，黃醫師強調，適時鼻胃管減壓引流、矯正脫水及離子異常、提供高能量營養輸液、以通過阻塞處的鼻腸管餵食等，可得到8成成功率。但在保守療法失敗或不願拖長病程時，可考慮手術治療，都以繞開阻塞為原則，可依各種考量做適當手術。當你發現周遭的人有很瘦、又常嘔吐時，應提醒他主動到腸胃內、外科求診。