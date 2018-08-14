神奇救命！六房媽廟擲不出聖筊 原來有男子跳河…

黃義村說，去年有男子從復光橋跳下，剛好六房媽廟正在拜拜，眾人協助警方找到男子，平安獲救（記者蘇金鳳攝）

2018-08-14 17:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中烏日區復光橋位在柳川及旱溪交會處，過去常有漂流屍，橋蓋好、防汛道路完工後就較少發生。六房媽廟在6、7年前移至當地後，信徒認為，媽祖是海神，可保佑平安；去年有男子跳水輕生，廟方正在拜拜，眾人得知協助警消找尋，男子幸獲救，大家都說真是媽祖保佑。

烏日復光橋位在柳川、旱溪交會處，再往下游一點的旱溪大排，就是六房媽廟所在地。

過去，很多人在上游輕生，屍體順著水流漂到交會處，再流到廟前的旱溪河床「擱淺」，當時防汛道路未建，大量泥沙淤積會擋住屍體再往下漂，警消人員要找尋輕生者，都會來這裡找尋。

復光橋蓋好、防汛道路完工後就較少發生漂流屍事件，六房媽廟在6、7前遷移至此，面對復光橋及旱溪，信徒及水利相關人員認為，海神媽祖會保佑民眾平安。

六房媽會理事長黃義村說，媽祖真的非常慈悲，去年8、9月時，廟方進行拜拜儀式，若擲到聖筊就可結束，卻一直擲不到聖筊，眾人覺得很奇怪，傍晚還在討論為何擲不出聖筊，就看到警消人員在找尋跳水輕生男子。

眾人幫忙尋找，在廟前河床找到人，那名男子仰躺著，大家趕快告訴警消，男子幸運獲救。根據警消調查，原來男子是跟老婆吵架，竟跳下復光橋，那裡的水一向很淺，但當天水量比較大，竟讓跳下的男子不會撞到河底，順著水流到六房媽廟前，大家都說是六房媽的保佑。

黃義村說，當天若是很快擲出聖筊，眾人就會散去，就無法協助警消尋找跳水男子，事件發生後，大家頓時明白，擲不出聖筊，是媽祖要大家幫忙尋找。

黃義村說，當地過去有太多水流屍，會有許多孤魂野鬼，因此廟方在廟前插上「五營旗」，讓孤魂野鬼成為媽祖的將兵，不再飄盪，是媽祖的慈悲心。

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