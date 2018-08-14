熱氣球季旅遊人次翻倍 累積90萬人次、近20億元商機

台灣國際熱氣球嘉年華今年吸引90萬旅遊人次。（記者王秀亭攝）

2018-08-14 17:18

［記者王秀亭／台東報導］為期45天的台灣國際熱氣球嘉年華活動13日晚間閉幕，期間為台東帶來車潮、人潮及商機，台東縣政府交通及觀光旅遊處表示，今年遊客人次為歷年之最，累積有90萬人次，創造近20億元商機，與去年48萬人次相較，成長將近1倍。

台灣國際熱氣球嘉年華今年進入第八年，以最多顆造型球的1年，又新增兩場次光雕音樂會為號召，讓鹿野高台大草原每天都湧入賞球民眾。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，往年人潮多聚集在星期六、日，今年往高台的道路幾乎每天都塞車，台東市區平均訂房率達8成，鹿野地區則有9成，雖然熱氣球季結束，至月底的住房率仍維持在6成5至7成，還是比其他月份高。

交觀處副處長王國政表示，雖然今年活動天數比去年延長7天，遊客人次明顯成長，以交通接駁車為例，往年只在開、閉幕的光雕音樂會啟動接駁車服務，今年因上山車輛爆量，接駁車提前啟動，從8月3日每天傍晚都派出接駁車，紓解上山欣賞活動的人潮。

王國政指出，今年創下歷年最多旅遊人潮，卻也帶出前往鹿野高台的交通及活動場地停車空間問題，同時發現熱氣球活動只在清晨、傍晚才能舉行，有遊客選擇夜宿花蓮，隔日衝台東鹿野高台，再回花蓮繼續行程，如何將活動作為整天的帶狀活動，延長遊客停留在台東縣的時間，都是未來需要再思考的改善方向。

鹿野高台大草原上每天都有大批遊客前來，要欣賞熱氣球活動。（記者王秀亭攝）