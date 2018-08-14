浪漫七夕 華爾滋舞會漁人碼頭登場

新北市政府漁業及漁港事業管理處將在七夕情人節，於漁人碼頭舉辦浪漫華爾滋舞會。（記者陳心瑜攝）

2018-08-14 18:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕七夕共舞華爾滋！新北市政府漁業及漁港事業管理處將在七夕情人節舉辦浪漫華爾滋舞會，邀上百組民眾在8月18日、七夕周末於淡水漁人碼頭情人橋觀景平台，請國標舞者領民眾共舞華爾滋，在漁人碼頭港灣舞出最浪漫的七夕。事先完成報名並於當晚裝扮公主、紳士的伴侶，能獲得精美紀念品，報名時間為即日起至8月16日下午8時止，兩人一組、採電話或當天現場報名。

新北市政府漁業處今年夏天在淡水漁人碼頭推出「2018淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季－浪漫一夏」系列活動，「七夕浪漫華爾滋之夜」為活動重頭戲，8月18日晚上6點至8點登場。電話報名限額50名，事先報名民眾可獲精美紀念品，當天報名限額100名，共邀150對佳侶共舞華爾滋，每隊參賽及跳舞的民眾都可以獲得一顆心型告白氣球。

漁業處表示，舞會結束後隨即舉辦「愛的抱抱」競賽，男方以公主抱方式抱著女方並擁吻不離，前三名將分別獲得福容大飯店提供的蜜月套房住宿券一張、阿囉哈海洋餐廳火烤雙人超值拼盤招待券一張及漁人水岸四季餐廳涮涮鍋套餐招待券二張。報名可洽0952-117-950湯小姐，免費報名。