吵成一團！縣議會考察興中國中校舍 華德福沒到場

宜蘭縣政府計畫將興中國中行政大樓二、三樓空間收回，統籌運用該校餘裕空間。（記者張議晨攝）

2018-08-14 16:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣興中國中校舍爭議未歇，宜蘭縣議會今下鄉考察，首站就選興中，但出席議員不滿縣府行文興中，要求本月15日盤點餘裕教室報府，並在20日前清空，且餘裕空間的潛在使用者慈心華德福也未到場，引起議員質疑，今考察時吵成一團；對此，縣府解釋，縣府是依「宜蘭縣縣有財產自治條例」發文，校方有責任回文，考察意見會再向縣長報告。

興中國中原為15班規模的學校，但受少子化衝擊，目前校內3個年級僅剩6班；縣府為活化校舍空間，擬將該校行政大樓2、3樓收回，由縣府統籌運用，但不被家長及老師接受，認為縣府此舉如同強佔校舍。

縣議會今安排下鄉考察，首站就選爭議近3個月的興中，因縣府擬將興中部分校舍給慈心華德福實驗高中使用，今考察卻未見華德福出面，僅由教育處代發聲明。

華德福指出，他們已將第2校區基本需求量報給縣府，請縣府評斷適合發展的空間，但在未收到縣府涵示前，無權表示意見；為避免誤解造成更大對立，不予列席，尊重議會及縣府會勘後決議。

但華德福說法引起議員不滿，縣議員陳鴻禧、黃定和質疑，華德福是公辦民營學校，也受縣府補助，但行文要他們列席，卻靠一紙聲明缺席，如同「藐視議會」。黃還酸說，「華德福不來，顯然不想要校舍，縣府是熱臉貼人冷屁股」，不如讓興中維持原狀。

不過，副議長林棋山認為，興中不喜歡人家參一腳「不是你說的算」，校園是公共資源，校方應該思考如何強壯，大家才會支持；縣議員邱嘉進則說，餘裕空間的認定要有一致標準，讓各單位都能共享資源，同時縣府要專案解決華德福校舍不足問題。

對此，縣府秘書長邵治綺解釋，面對少子化問題，公共空間本就要共享，會將考察意見紀錄後，向縣長報告。