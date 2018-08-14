彩繪夏令營 虎尾垃圾場變身

百餘名小朋友現場彩繪，讓環保教育向下扎根。（記者廖淑玲攝）

2018-08-14 21:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為解決垃圾問題，雲林縣在虎尾垃圾場建置MT機械處理系統處理設備，預計月底啟動，將是全國第一個推動MBT機械生物垃圾處理系統的縣市，今天先請來百餘名小朋友彩繪，讓環保教育向下扎根。

虎尾公所清潔隊今天在資源回收場舉辦一場彩繪夏令營，邀請百餘名安親班的小朋友進行內部牆面彩繪，雲林縣副縣長丁彥哲、虎尾鎮長林文彬與小朋友一起在牆壁作畫，並進行有獎徵答，獲得熱烈回響。

丁彥哲指出，雲林縣率先推動MBT要解決垃圾問題，過渡期先在虎尾垃圾場設置較為簡單的MT機械處理系統，透過專業、專用的機械機具，壓縮已分類的垃圾製成燃料棒，虎尾將成為第一階段的示範場。

林文彬表示，目前組裝皆進度順利，加上環保署及相關單位全力協助，獲台電協助加速完成機具所需用電與配電工程，今天再以夏令營方式邀請小朋友創意彩繪牆面，加上近距離接觸MT設備，配合有獎問答，加深孩子印象進行此次難得的環境教育。

小朋友發揮創意在牆面揮灑，並在牆面印上滿滿的手印，還有幼稚園小朋友連林文彬的西裝褲都當成畫布塗抹，讓林文彬哭笑不得，也和孩子玩成一片，現場氣氛HIGH到不行。

相關影音