60萬人次欣賞「奇萊傳說」 夏戀嘉年華週六日玉里登場

花蓮奇萊傳說最後一夜 ，加碼夜間星空秀。（花蓮縣政府提供）

2018-08-14 16:35

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮為期44天的「紅面鴨FUN暑假」活動12日晚正式落幕，最後一場次的奇萊傳說Ⅲ水舞劇場，因加碼推出限定星空秀，吸引上萬名遊客到場欣賞，人潮擠爆鯉魚潭，接續登場的夏戀嘉年華Ⅱ，也將於本週六、日移師玉里鎮演出，共有玖壹壹等15組藝人輪番登台獻唱，預計嗨翻南花蓮。

花蓮暑期活動「紅面鴨FUN暑假」，是遊客到花蓮後，除走訪東大門夜市外的另一處重要夜間觀光景點，白天鯉魚潭有水舞秀，晚上則演出水幕電影及水舞劇場，今年的水舞劇場因比去年更具規模，並增加至2場次演出，44天活動，總計吸引近60萬人次觀賞。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，受讚賞的山水實境秀奇萊傳說Ⅲ，吸引不少去年曾觀賞二部曲的回頭客，再次到鯉魚潭感受更大震撼，特別是炫麗的水舞和充滿神秘的鯉魚潭夜色，加上經過改編的文創神話表演，深受國內外遊客喜愛和讚賞。

他強調，最後一夜因加碼限定星空秀，慕名而來的人潮擠爆鯉魚潭，也讓在地原住民舞者相當感動，設計團隊預計明年將持續推出更多元、創新的劇碼及活動，要與民眾相約再度跟著紅面鴨一起FUN暑假。

目前花蓮南區金針花海絢麗盛開，延續今年暑期活動夏戀嘉年華的「夏戀嘉年華Ⅱ」也將在本週六、日晚上七時起於玉里鎮中二運動公園登場；連續兩晚的抒情動感之夜及台語金曲之夜，將有玖壹壹、安歆澐、盧學叡及陳雷等藝人團體輪番獻唱；台鐵則會配合活動加開4個花蓮至玉里及台東至玉里的區間車班次，方便遊客追星。

花蓮山水實境秀奇萊傳說Ⅲ的劇碼及舞台效果比去年更具規模，推出期間共吸引萬人觀賞。（花蓮縣政府提供）