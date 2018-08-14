友邦學員學自造技能 台灣經驗帶回國

南方創客基地執行MAKER CAR計畫，南太平洋友邦學員學習3D列印等自造技能，將把台灣經驗帶回國分享。（記者王涵平攝）

2018-08-14 17:31

［記者王涵平／台南報導］南方創客基地執行MAKER CAR計畫，南太平洋友邦學員學習自造技能，將把台灣經驗帶回國分享。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署Maker Car計畫，今年首度和外交部合作，邀請南太平洋吐瓦魯、吉里巴斯、索羅門、馬紹爾、帛琉、諾魯等6個友邦國28人來台參加職業訓練，安排餐飲烘焙班及旅館民宿經營班專業課程，也帶領學員體驗學習目前最夯的3D列印的數位自造技能。

友邦學員對於3D列印技術非常感興趣，從上午體驗3D列印後便開始學習簡易建模技術，下午就可將自己繪製的作品印製出來，來自馬紹爾的Kiaben Jr. Hampton用心設計一個有自己女朋友名字的小飾品，開心的表示是帶回國送給女友當最特別的禮物，有些學員在建模雖屢屢遭遇挫折，但最後都順利印出作品。

南方創客基地指出，配有全台第一部的「Maker Car」，裝載3Ｄ列印機、小型CNC等數位機具，深入雲嘉南地區校園與民間社團，傳達自造的樂趣，南方創客基地也是以農業為主題的農村創客工坊，希望透過與創客社群的合作，提升農業價值與競爭力。不定期舉辦各式課程與講座活動，將在今年9月15、16日在嘉義文化創意產業園區舉辦「職。創客—當職業訓練與職業教育碰上創客運動」國際研討會，邀請法國與韓國創客分享經驗的國際職訓創客趨勢，還有創客工作坊、創客市集及職創客成果展示等，透過靜動態形式帶領民眾認識職創客，歡迎有興趣民眾前往參加，活動詳情可參考

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