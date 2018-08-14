新竹高工板金科何東蔚 奪全國技能競賽金牌

2018-08-14 17:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高工板金科學生何東蔚在甫落幕的第48屆全國技能競賽總決賽中奪得金牌，新竹高工團隊除抱走金牌，也拿到銅牌與佳作佳績，是板金科學生參賽以來最佳成績，這面金牌更是睽違8年後再度奪得，相當不簡單。

奪得板金職類全國金牌的何東蔚，即將進入國立高雄科技大學創新設計工程系，特別的是，他的父親與叔叔都是新竹高工板金科畢業，大伯也曾在新竹高工教過書。何東蔚從小喜歡玩樂高積木，也喜歡動手做，國中時，在自然與生活科技課程時學做水火箭，全班只有他一次就成功，飛的也最遠，激勵他對從事機械業的信心。而喜愛美術的他，也選擇結合美術繪圖與手作的新竹高工板金科就讀。

高中每年都參加全國技能競賽，第一年參賽，連全國賽都進不去，僅拿到分區賽金牌，但何東蔚不灰心、努力發現問題及練習，今年參加分區賽因粗心大意、看錯尺寸僅拿到板金類銅牌，事後他調整心態重新出發，終於在決賽中不負眾望、奪得金牌，未來他想主攻工業設計，將設計與技術做結合，設計出具工業風的家具。

何東蔚說，在他小時候，每次回雲林阿公阿嬤家，都會吃到美味的螃蟹佳餚，高三選擇畢業專題，他便選擇螃蟹，只是螃蟹最難做的是眼睛，何東蔚不斷上網查圖片，前後換了3次才完成用板金技術做出來的板金螃蟹。

新竹高工板金科主任陳奇明說，今年選手素質佳，除何東蔚，抱走銅牌的羅靖今年將升高三，而獲得佳作的黃志洪則將成為台師大機電工程系新鮮人。

陳奇明說，他指導選手注重的是態度、禮貌、整潔，同學們擁有良好品格，待時機成熟即可獲得好成績，因此老師注重的是「培養人才不是培養金牌」，拿牌絕非終點，而是培養之後的人生態度。