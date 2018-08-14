疫病》新莊爆本土登革熱第10例 與前例屬同一群聚

2018-08-14 15:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕衛福部疾病管制署今天公告，新北市新莊區新增1例本土登革熱病例，該名患者發病後5天才確診，累計全市已有10例，病例所在地擴及海山里，衛生局研判，與第9名病例為同一群聚感染。

衛生局長林奇宏今天表示，第10例為住在海山里的22歲女性，8月5日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，因為不是典型的登革熱症狀，第1次就醫被診斷為咽喉炎，因症狀未改善，8月10日再度就診，經登革熱快篩結果為陽性，通報後確診，目前已恢復健康，相關接觸者無疑似症狀，衛生局已啟動緊急防疫作業。

林奇宏指出，依發病時序，第10例比第9例發病早1天，但從地緣關係來看，與第7、8例的生活圈重疊，具高度地緣性，而第10例居住地與活動地都在100公尺範圍內，研判疫情不至於擴散。

新莊區自7月10日起出現本土登革熱病例，截至目前累計10例，分別在7月7日至8月6日間發病，包括瓊林里6例、興漢里2例、建安里及海山里各1例，彼此有地緣關係，登革病毒型別為第二型，衛生局研判為同一群聚感染。

林奇宏說，快篩試劑為衛生局統一採購，配發各醫療院所，民眾除了掛號費與部份負擔外，不需要再另外付費，呼籲第一線醫護人員提高警覺。民眾如出現發燒、頭痛、肌肉痛等疑似登革熱症狀，請儘速至「登革熱快篩試劑合約院所」就醫，並在家休養5天，或直到症狀完全康復。