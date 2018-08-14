行銷原鄉特產 高市代市長敷愛玉面膜宣傳

2018-08-14 17:20

〔記者王榮祥／高雄報導〕青山藍海‧綠廊道～山籟愛玉Kaohsiung Tabakal慶豐收活動，將於本週六、日登場，高市代市長許立明與原民會主委谷縱‧喀勒芳安無視農曆7月氣氛，今天特地敷上原鄉愛玉製作的面膜，給足活動面子、也為原鄉特產的品質背書。

青山藍海‧綠廊道～山籟愛玉Kaohsiung Tabakal慶豐收由高市原民會、環保局共同策劃，18、19兩天在高雄捷運紅線中央公園站一號出口舉行。

谷縱說明，愛玉為台灣原生特產植物，高市桃源區產地面積約200公頃、全國最大，年產值近3000萬，產量多、品質也優﹔原民會長期輔導、陸續開發出多款山籟愛玉商品，包括即享包、面膜及面皂等商品，經商品化、多元化後，逐漸帶動愛玉產業升級。

原民會指出，慶豐收主要是行銷原民愛玉系列產品，並搭配展現阿美族豐年祭特色，同時推廣環保生活概念，活動當天部分愛玉商品將以小禮方式分享給市民朋友，讓更多民眾享受優質愛玉產品的新樣貌。

為迎接今年高雄聯合豐年祭儀，慶豐收融入阿美族風貌，邀請市民朋友一同體驗阿美生活，感受原民文化魅力﹔環保局當日將舉辦木工廠改造再生家具拍賣，推出多款精心修繕後的再生家具，另規劃環保主題的闖關遊戲、環保DIY、環境教育教具展示、各種環保產品販賣等。

環保局長蔡孟裕表示，六、日活動可加入環保集點，將加碼贈送3000點綠點，這些點數都可實際用在環保生活商品、環境教育場所門票等兌換，歡迎大家踴躍參加。