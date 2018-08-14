竹縣體育場18日就業活動 千個工作機會1成身障職缺

新竹縣身心障礙者暨一般就業博覽會，18日將在新竹縣體育場舉辦，共約1300多個工作機會，歡迎求職朋友把握機會。（資料照，記者廖雪茹翻攝）

2018-08-14 16:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣身心障礙者暨一般就業博覽會，18日這個週末將在新竹縣體育場舉辦，共有31家企業廠商設攤，提供約1342個工作機會，半數以上月薪逾3萬元，職缺還包含140個身障職缺，歡迎求職朋友把握機會。

這場就業博覽會，由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹縣政府主辦，時間是18日上午10點到下午2點。竹北就業服務中心表示，當天邀請31家企業廠商參加，有科技業、傳統產業和服務業，提供主管、工程師、助理工程師、品管員、倉管、技術員、客服人員等各類職缺，共計1342個工作機會，包含140個身障職缺。

竹北就業服務中心表示，響應無紙化，現場將設置E化專區以及QR cord掃描職缺，中心也有設站協助並教導求職者撰寫履歷，以及新竹縣政府社會處、勞工處提供社福相關政令資訊。此外，現場也提供免費視障按摩體驗活動，讓身障朋友發揮一技之長。

最新徵才活動，請上無紙化徵才活動e網、桃竹苗分署網頁，諮詢電話：（03）554-2564#3223竹北就業中心劉先生。