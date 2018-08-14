郵差送信也將智慧化 最快明年數位簽收、行動支付

2018-08-14 15:17

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政力推智慧物流，連郵差送信也即將智慧化。中華郵政董事長魏健宏今天透露，郵差將配備有GPS功能的PDA，即時掌握位置與路線，提高送信效率，未來也可望提供掛號簽收、行動支付功能，取代紙本、現金，更環保、安全。

魏健宏表示，「百年老店」中華郵政轉型，傳統信件遞送須更精準、節省成本、提高效率，包括郵差送信路線、排班方式與工作量等均須衡平；加上中華郵政積極推動數位金融與智慧物流，均將結合郵差工作。

他指出，中華郵政擬將配備每名在外郵差設有GPS功能的PDA，精準計算工作量與路線規劃，甚至發生意外或爭議時，藉由PDA數據作為釐清責任關係的證明。

他也說，未來PDA可望結合掛號簽收功能，取代傳統紙本；另配合中華郵政今年11月即將整合悠遊卡、一卡通、iCash愛金卡、HappyCash有錢卡等4大票證小額支付功能，貨到付款時也能行動支付，上限3000元。

中華郵政郵務處長薛門騫表示，目前三重郵局、台北中正投遞股已試辦配備PDA，但為舊版Windows系統，僅有郵筒條碼讀取功能，取代紙本蓋章證明收信，同時也可以統計每個郵差每日送信量，作為分析參考。

薛門騫說，今年將更換新版Android系統PDA，全台預計分批採購7500台，每台要價約2萬元，今年底開始陸續交機。新版PDA可以即時定位郵差位置，民眾可以向所在郵局詢問，掌握等候信件時間資訊；明年上半年將率先於台北地區試辦，目標109年拓展至全台。

他也說，新版PDA上線後，將逐步增加掛號簽收、貨到付款行動支付等功能，取代傳統紙本與現金不便。