台南首次 七夕辦赤崁樓魁星祭

台南七夕將首度舉辦赤崁魁星祭。（記者劉婉君攝）

2018-08-14 16:07

［記者劉婉君／台南報導］每到考季，許多民眾都會拜魁星爺祈求考運亨通、獨占鰲頭，但你知道魁星爺何時誕辰嗎?今年七夕到台南不只做十六歲，台南市政府首度舉辦赤崁魁星祭，17日起一連10天，除了依傳統古禮為魁星爺慶生，還有文物及傳承習俗展等。

農曆7月7日是七夕，也是五文昌之一「魁星爺」的誕辰，赤崁樓文昌閣供奉魁星，每年都吸引許多考生參拜，也是國內外遊客到台南必遊的景點之一。

文化局表示，魁星的祭祀活動約在清代傳入台灣，延續至今，赤崁樓文昌閣所供奉的魁星，正反映了台灣的魁星信仰，七夕時，各公、私塾的學生們在當天備祭品奉祀，邀請戲台酬神，並擺宴歡飲，稱為「魁星會」。文獻中更有七夕以狗首或羊首及紅蟳祀魁星，以羊有角為解，而蟳形若元，祈求科舉考試地方鄉試的第一名「解元」。

赤崁魁星祭將於七夕當天遵循古禮祭祀，每樣祭品都來自台南老店，有「吳萬春香鋪」傳統線香、「忠文堂毛筆莊」毛筆及「萬川號餅舖」包子、「大川糕餅行」鹹糕及綠豆糕、「再發號」粽子。毛筆與祈求功名相關包子、糕點、粽子則象徵「包高中」。

「赤崁魁星祭」於17日開始，下午5點半循戲台酬神傳統，將邀請古都木偶戲劇團演出，為期10天活動還有魁星文化展示，展出魁星起源、信仰、形象、魁星與科舉考試、魁星民間傳說、台灣魁星祭祀傳統習俗、祭祀文物與貢品等。

活動期間每日有限量「魁星紀念扇」，只要在赤崁樓園區內拍攝魁星祭相關照片打卡上傳至社群網站即可兌換，還有魁星紀念戳章、各式魁星紀念商品等。