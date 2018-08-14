美呆了！七夕夜不用抬頭看星空 宜蘭安農溪秘境銀河有「看頭」

宜蘭縣七夕情人節活動今年移師三星鄉安農溪分洪堰舉行，縣府在周邊用燈飾點綴，場景如銀河般夢幻。（宜蘭縣政府提供）

2018-08-14 15:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣七夕情人節活動今年移師三星鄉安農溪分洪堰舉行，分洪堰拱橋化身「鵲橋」，橋下兩側綠地則以燈飾妝點，近期開始試燈，浪漫的星空銀河，為七夕夜增添情趣。縣府笑說，有志「求婚」的男友，得趕快做筆記！

宜蘭縣七夕情人節活動將在8月17日晚間7點登場，今年主場地移師三星鄉安農溪分洪堰舉行，活動以「天水傳奇」為主題，粉紅色的分洪堰拱橋入夜後化身鵲橋，溪畔則有小燈點綴，營造星空、銀河浪漫氛圍。

縣府預計今晚6點半試燈，17日七夕情人節當晚7點7分正式點燈，持續到8月底止，縣府說，今年七夕推出「山水見證、甜蜜求婚」送好禮專案，若在分洪堰求婚成功的佳偶，可獲得婚紗攝影組、2張五星級度假酒店雙人房住宿券等限量好禮，幫情侶感情加溫。

宜蘭縣七夕情人節活動今年移師三星鄉安農溪分洪堰舉行，縣府在周邊用燈飾點綴，場景如銀河般夢幻。（宜蘭縣政府提供）