醫病》老菸槍咳不停 罹阻塞性肺病合併特發性肺纖維化

2018-08-14 14:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕戒菸不嫌晚，但一定要戒！

台中一位菸齡超過50年的75歲葉姓老翁，近年來飽受慢性咳嗽所苦，不但在家爬樓梯就喘個不停，還會伴隨著喘鳴聲，赴醫檢查確診為阻塞性肺病合併特發性肺纖維化，經申請特殊藥物治療，肺功能獲得改善，生活品質也得以提升，以過來人勸吸菸族，「吸煙不會快樂似神仙，只會很快當仙」！

葉阿公年輕時就養成抽菸習慣，至今菸齡至少50年，但抽菸有害身體，老人家近來因罹患慢性咳嗽所苦，不但在家爬樓梯就喘個不停，還會伴隨著喘鳴聲，直嘆「心肝都快咳出來！」老翁赴亞洲大學附屬醫院胸腔內科檢查，確診為阻塞性肺病合併特發性肺纖維化。

胸腔內科主治醫師郭家維表示，患者到院後進行電腦斷層和肺功能評估，結果符合標靶藥物健保給付標準，經治療將近1個月，病情獲得改善，目前仍持續安排每3個月門診追蹤，老翁也因此決定徹底戒菸，以免病情再度惡化。

郭家維表示，「特發性肺纖維化」是一種慢性、漸進性間質性肺炎，好發於50至70歲有吸菸史的男性，因患者肺部外觀和肺部電腦斷層影像如菜瓜布呈現一絲絲的纖維，故又稱為「菜瓜布肺」，臨床症狀表現包括慢性咳嗽、漸進性活動性呼吸困難，且有些病患合併出現杵狀指，就是手指頭如鼓棒末端。

郭家維指出，該病目前發生原因不明，但潛在危險因子包括吸菸，尤其是每年抽菸超過20包、環境暴露，如工作環境有金屬或石材粉塵、美髮材料等、慢性病毒感染、胃食道逆流及家族史等

葉姓老翁不但本身為老菸槍，加上職業為油漆工，長期暴露於油漆、木材粉塵環境，導致罹病機率較一般人高。

郭家維強調，此病進程緩慢，肺功能會隨時間持續衰退，最終因呼吸衰竭、合併其他併發症而死亡。若患者同時合併肺炎、肺氣腫、肺動脈高壓、氣胸、心臟衰竭等，更可能增加急性呼吸衰竭和死亡的風險。

由於特發性肺纖維化的致死率高，且部份患者確診時已進入晚期，平均存活率不到一年。故一旦確診後，可經由專科醫師評估判斷，並申請治療藥物，積極配合醫師用藥指示，可有機會減緩病情惡化、增進生活品質。

郭家維提醒，若民眾感到呼吸困難、喘不過氣，或持續咳嗽超過3週，就應盡速赴醫檢查。因特發性肺纖維化的發生與胃食道逆流、肥胖、阻塞性睡眠呼吸中止症、肺動脈高壓、肺氣腫等疾病密切相關，若民民這些有症狀，也應良好控制、定期追蹤，才有助於減少肺功能惡化、急性呼吸衰竭的發生。

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