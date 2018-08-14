疑羊水破孕婦急診遭嗆「浪費資源」 律師：剛好而已

一名懷孕35週的孕婦因褲子全濕懷疑自己破水，趕緊到醫院掛婦產科，卻遭醫師嗆「你又沒怎樣來這裡幹嘛...不要把我們當一般診所，浪費醫療資源！」（擷取自臉書「爆料公社」）

2018-08-14 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣一名懷孕35週的林姓孕婦在臉書《爆料公社》PO文表示，日前因褲子全濕，懷疑可能是破水，便趕緊到屏東寶建醫院急診，沒想到卻遭到醫生嗆「你又沒怎樣來這裡幹嘛...浪費醫療資源」！讓她聽完玻璃心碎滿地。而常針貶時事的律師林智群認為，這名孕婦被罵只是「剛好而已」！

林智群在臉書表示，如果懷疑自己可能要生了，本來就應該去婦產科，「跑急診幹什麼？被罵也是應該的！」他也提到，破水後還要開5指才能生，至少還要等幾個小時甚至十幾個小時，才會推進產房，需要那麼緊急嗎？

「你是要生了，不是要死了，跑急診幹什麼？」林智群認為，急診是處理「生命跡象發生問題」的病人，直言該名孕婦被醫生酸「你又沒怎樣來這裡幹嘛？....浪費醫療資源」真的只是「剛好而已！」他也附上急診檢傷分類表，希望大家看一看。

林智群的PO文也引起網友正反討論，有人認為「破水要去你平時去的婦產科」、「我只能說這位孕婦，醫生衛教的時候妳有沒有聽有沒有聽有沒有聽？」但也有人說，「破水的時候緊張都來不及了，你最好還會在哪裡看開了幾指再決定要不要跑醫院....」、「這種情況病人第一線一定去急診，不怪她」。

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