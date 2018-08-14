新竹東風音樂祭 連3週末30組樂團嗨翻天

新竹市府18日起到9月2日，連續3個週末在風livehouse舉辦「新竹東風音樂祭」，將有30組樂團與歌手輪番演出。（記者洪美秀攝）

2018-08-14 15:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹搖滾風起，熱血電音青年吹起青春音樂風，新竹市府18日起到9月2日，連續3個週末在風livehouse舉辦「新竹東風音樂祭」，且由在地青年音樂團體「彌聲工作室」規劃，將有30組樂團與歌手輪番演出，想來熱血及搖滾一下的年輕朋友，不要錯過連續3週免費的新竹東風音樂祭。

市長林智堅說，新竹公園內的「風livehouse」，原是興建於1959年的「空軍工程聯隊禮堂」，考量竹市缺乏獨立樂團表演與創作空間，於是延續原禮堂「展演」性質，將此建築物定位為流行音樂展演空間。

今年文化局申請文化部「推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」，獲補助100萬元，將透過一連串livehouse的表演型態，引動更多在地音樂人參與創作，激發創作能量，展現城市年輕活力。

副市長沈慧虹說，竹市18歲以下青少年佔全市人口21%，此次音樂祭是風livehouse 繼3月「風．搖滾」後，第二場大型音樂活動，添加許多在地元素，希望音樂種子在竹市成長茁壯。

擔任多屆金曲及金音獎評審的小樹說，新竹東風音樂祭邀請從新竹發跡的青年歌手，相信市民朋友能享受到美好的演唱會經驗；「讓大家看見新竹的音樂實力」，另音樂祭擔綱演出的歌手黃子軒也說，自己成長於新竹，也在新竹玩音樂，能回鄉表演，意義重大，未來風livehouse將成為新竹青年獨立音樂團體表演的舞台。

文化局表示，新竹東風音樂祭以風livehouse吹起一股青春東風為發想，希望帶給新竹音樂環境更豐沛能量，參與演出的樂團與歌手有義民熱音、顯然樂隊、少年A、非人物種、BWOC、海岸乾杯、老破麻、應許之地、美秀集團、黃子軒與山平快、呂杰達搖滾大樂隊、伍悅（海豚刑警）、楊大葳（青春大衛）、洪申豪（Vooid）、禁入空間、Trash、粉紅噪音、老王樂隊、1976、Chase逐樂團、甜約翰、激膚、桑諾斯、Mary See the Future、Cynical Boyz、王水源、Q毛萬、西屯純愛組、G.K.、呂士軒（違法）、DJ Ku da Yeast等團體。

且打造「6大主題舞台」，以在地元素為主，像是「福鹿獸舞台」以新竹市立動物園老虎來福及梅花鹿命名、「魚鱗海岸舞台」述說漁人碼頭的魚鱗護岸守護著海岸、「迎曦舞台」以迎曦東門城醞釀出許多新竹年輕音樂人為背景、「石觀音舞台」紀念18尖山鎮煞避邪的石觀音們、「大煙囪舞台」取日本海軍第六燃料廠新竹支廠為意象，「湖神舞台」則是向青草湖孕育新竹的生命致敬。活動可電洽：03-533-0331。

相關影音