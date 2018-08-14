立志成為小提琴家 16歲少年辦人生首場獨奏會

2018-08-14 15:05

〔記者湯世名／彰化報導〕「我不是天才，但我知道勤練就會進步。」即將升高二的陳沛梧學習小提琴8年，1年前下定決心走音樂這條路，彰化市公所嘉勉陳沛梧求學志向明確，並鼓勵他努力實現夢想，協助籌辦小提琴獨奏會，將於9月9日下午2時30分在彰化縣政府演藝廳登場。

目前年僅16歲的陳沛梧，已立志成為小提琴演奏家，這是他的第一場獨奏會，演出曲目將以莫札特G大調奏鳴曲開場，接著是魏歐當小提琴協奏曲；下半場首先是莫札特第四號小提琴協奏曲，最後以布拉姆斯鋼琴五重奏作為結束。免費索票進場，索票地點在彰化市公所社會課，或電洽：0912061166陳先生。

彰化市長邱建富今天在記者會中，稱讚陳沛梧及早立定求學方向和人生目標，並能勤奮積極地邁向學涯前程，理性正向的學習態度，足為莘莘學子典範。

陳沛梧的父親陳錫明說，10多年前彰化縣國小興起小提琴學習風潮，沛梧在國小二年級下學期，經由音樂博士楊道鑌引導，開始接觸小提琴，啟蒙老師是陳宥境，先後師事謝琮硯、吳俊良老師，目前指導老師是國立台灣交響樂團首席張睿洲。

陳沛梧就讀南郭國小六年級時曾擔任彰化縣立兒童弦樂團首席，個人參加全縣學生音樂比賽，獲得第2名佳績。國中就讀台中市明道中學，陳沛梧參加學校弦樂團，又當上首席，領銜樂團參加全國音樂比賽，囊括團體組及鋼琴五重奏雙料冠軍；去年直升明道高中，參加台中市音樂比賽，以個人組第3名佳績晉級全國賽獲得優等。他練琴從不喊累、精益求精，和父母深入溝通評估之後，確定報考大學音樂系的學程目標。

「敏銳的音樂性與執著的爆發力」，張睿洲說，去年指導陳沛梧時，一邊調整基本技術，一邊準備2年一次的市賽，非常辛苦，在持續耐力支撐下，短短幾個月就有明顯進步。張睿洲也稱讚陳沛梧個性穩定成熟，能認知自己的不足，同時把握已經具備的實力，理性正向，十分難得。