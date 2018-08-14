竹市第二起危老重建都更案 年底開工將建14層樓高

新竹市第二起危險老舊建築重建都更申請案，7月底通過，是位在竹蓮街101巷4戶50多年的老舊房子，透過簡易都更，年底將改建為14層樓高的新大樓，預計後年完工。（記者洪美秀攝）

2018-08-14 14:54

［記者洪美秀／新竹報導］中央政府推動都市危險及老舊建築物加速重建政策，新竹市府在4月底核准東前街、東門街口，第1起非六都的危老重建案後，日前再度核定桃竹苗區第2件危險老舊建築簡易型都更案，是位在竹蓮街101巷的4戶危險老舊民宅，因耐震能力不足，經所有地主同意，提出簡易都更重建案，從申請到核定不到3個月，可獲市府15%額外建築容積獎勵。

都發處表示，竹蓮街這起巷弄危老簡易都更案，原是4戶低矮民宅，屋齡50多年，耐震力不足，採光通風不良，陰暗潮濕，目前有2名80餘歲的老奶奶及老爺爺居住，每天得從狹小巷弄進出、上下樓不便，其餘住戶則因房子老舊危險，早已搬離。

阮姓地主說，8年來多次嘗試找左鄰右舍一起改建，但因意見分歧，這次透過市府簡易都更獎勵方案，提供額外容積獎勵誘因，未來將可搖身一變為地上14層、地下2層，共64戶的新大樓，社區也會留設4米寬人行步道及無障礙設備和綠化景觀，讓居住環境變得安全舒適。

市府都發處都更科長翁嘉陽說，這起危老重建都更案，今年7月底通過，建商與地主已取得合建共識，是竹市第二起通過危老重建都更案，採「以地換屋」概念與建商合建，是地主與建商雙贏的案例，目前建商已申請建照，預定年底開工，後年完工，此建案樓地板面積約1482坪，每坪造價10到12萬，總營建成本約1.6億到1.7億，未來將提供安全舒適的居住環境，並提升市區市容景觀。

都發處長吳堂安表示，中央訂有危險老舊建物重建簡易都更條例，民眾可選擇申請防災型的簡易都更計畫，只要都市計畫範圍內的住宅區、商業區，面積達500平方公尺以上，全體所有權人同意，符合臨路條件、重建後基地退縮等要求，就可獲得15或20%的容積獎勵誘因，相較於以往傳統都更程序動輒數年，「簡易型都更計畫」審查程序更簡便、快速，平均只要2到4個月。

都發處表示，為降低震災衝擊，保障市民居住安全，市府已推出「簡易都更」、「危老重建」及「傳統都市更新」3種方案，可針對不同條件，提出因地制宜、因人而異的輔導機制，歡迎民眾到都發處都更科諮詢。