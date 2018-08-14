呈現19世紀浪漫芭蕾 高雄城市芭蕾舞團重現3齣精華

2018-08-14 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連續18年獲選文化部傑出表演團隊的高雄城市芭蕾舞團，為了能更精緻呈現19世紀浪漫芭蕾，再次邀請羅馬尼亞籍舞蹈家Constantin Georgescu重現首演於1836年的《仙女La Sylphide》第二幕、1841年的《吉賽兒Giselle》第一幕，以及1845年《四人舞Pas de Quatre》三齣經典浪漫芭蕾精華。

《仙女La Sylphide》首演於1832年，是芭蕾歷史最重要的芭蕾舞劇之一，由塔格里奧尼（Filippo Taglioni）為其女兒瑪莉．塔格里歐妮（Maria Taglioni）所創編，於1832年3月12日首演於巴黎皇家音樂舞蹈學院（即巴黎歌劇院），是最具浪漫派的芭蕾的代表舞劇。高雄城市芭蕾舞團此次演出《仙女La Sylphide》的版本為舞蹈家奧古斯特．布農維爾（Bournonville August）編舞，1836年11月28日於丹麥哥本哈根皇家劇院首演。

《吉賽兒Giselle》首演於1841年法國，舞劇第一幕故事背景是中世紀德國萊茵河畔的一個小村莊，描述年輕、愛跳舞的農村姑娘吉賽兒，被喬裝農夫的領主阿爾伯特的風采所吸引，兩人一見鍾情，與村民們歡樂共舞；《四人舞 Pas De Quatre》舞蹈史上最有名的芭蕾之一，也是百年來喜愛芭蕾的人們永遠懷仰緬念著的一幕，當年演出時引發轟動，畫家曾在那歷史的剎那間畫下芭蕾史上偉大的一幕。

高雄城市芭蕾舞團由20多位陣容堅強專業的芭蕾舞者，一同呈現19世紀浪漫主義興起時的芭蕾藝術，高雄18日演出後隨即展開屏東、臺中巡迴。