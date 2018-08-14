西南風影響中南部慎防豪大雨 太平洋3颱現身！

台灣受西南風影響，各地天氣不穩，中南部有局部大雨及豪雨發生機率。（資料照）

2018-08-14 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受到西南風影響，各地天氣不穩定，中南部有陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨或豪雨，氣溫部分各地高溫普遍在32至35度之間，苗栗、宜蘭和花蓮地區有機會達到36度以上。

由於受西南風影響，中南部整天降雨機率偏高，其他地區也有短暫陣雨和雷雨，且下雨時間不限於中午過後，夜晚、清晨或上午有也短暫雨勢的機率。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、宜蘭空品區以及馬祖為「普通」等級；雲嘉南、高屏、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級。

第15號輕度颱風「麗琵」，凌晨2點中心位於台北東北東方1630公里之海面上，向西北進行，對台灣並無直接影響；第16號輕度颱風「貝碧佳」凌晨2點中心位於鵝鑾鼻西南西方780公里之海面上，中心近似滯留，對台灣亦無直接影響；第17號輕度颱風「赫克特」從東太平洋而來，凌晨2點時中心位於台北東方5750公里之海面上，向西北西進行，對台灣無影響。

週三（15日）受西南風影響，各地有機率發生局部大雨或豪雨，中南部地區更為明顯，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地高溫約32至34度。週四至下週一（16日至20日），台灣地區於季風低壓的影響範圍內，低壓帶內可能有熱帶擾動接近並伴隨偏強的西南風，水氣增加使得天氣不穩定。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 27 ~ 34 28 ~ 31 26 ~ 34

目前太平洋共有3個颱風活動。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）