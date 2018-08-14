08/14 各報重點新聞一覽

台北醫院7樓的護理之家昨天清晨失火，造成9死15傷慘劇，竄出的火舌猛烈。 （記者曾健銘翻攝）

2018-08-14 06:20

自由時報

台北醫院大火9死 電動病床起火肇禍

衛福部台北醫院附設護理之家昨晨4時許，位於7樓的7A23病房發生火警，燃燒面積約10坪，卻造成9死15傷慘劇，新北市消防局依目擊者證詞及現場勘查發現，疑是235號病床患者自備的氣墊床或醫院本身的電動病床電線走火肇禍，另院方耽誤近10分鐘報案，起火病房房門疏散後未關上，致濃煙迅速擴散也是致命因素，這也是近10年來，繼衛福部台南市新營醫院北門分院附設護理之家13死火警，死傷第二慘重的醫療機構火警。

詳見台北醫院大火9死 電動病床起火肇禍。

頭一回 總統視察駐美官方機構

蔡英文總統「同慶之旅」在美西時間十二日中午抵達首站美國洛杉磯，不同於以往台灣總統過境美國時低調活動，在台美關係增溫之際，蔡總統的行程則公開化，在洛城第一個行程即前往僑委會在洛杉磯的僑教中心，這也是我總統首度公開視察在美的台灣官方機構，具有高度政治象徵性。

詳見頭一回 總統視察駐美官方機構。

洛城僑宴 美國會議員挺蔡訪華府

蔡英文總統於美西時間十二日晚間出席洛杉磯僑界超過千人參加的盛大晚宴，包括美國眾議院外委會主席羅伊斯、眾議員趙美心及薛曼等人也到場，總統致詞說，台美關係是前所未有的堅實，也讓我們對自身的價值與信念產生信心，這些進展也表示，在理念相同的國家社群中，台灣人民並不孤單。

詳見洛城僑宴 美國會議員挺蔡訪華府。

蘋果日報

疑電動床起火 燒9分鐘竟未報案 台北醫院惡火9死

清晨4時27分，衛福部台北醫院護理之家7樓7A23房，濃煙如死神般，在漆黑夜裡從病患身躺的電動床竄起，兇猛火勢竄燒迅速，看護及護理人員接力將32名無法自主移動的病人，用抬或推上輪椅帶離火場，但這些長期患病的8、90歲老人家，禁不起濃煙及撤離的折騰，像風中殘燭慢慢熄滅，護理人員為了救人，雖直接跳上病床幫忙做CPR，無情的死神仍帶走9條生命，還有12名重傷病患仍在醫院急救。

肯亞團 河馬咬死台遊客 蹲拍被啃頭 董座搶救也受傷

上周六在東非少見的淡水湖、肯亞境內的奈瓦沙湖畔，來自台灣的遊客正欣喜拍攝湖邊景色，不料湖畔的河馬竟兇性大發，從草叢竄出攻擊旅客，造成台灣遊客1死1傷；而這個旅行團禍不單行，隔天驅車返回首都奈洛比途中，竟又發生車禍，造成20人輕重傷，截至昨晚還有3人留在當地醫院治療。

聯合報

長照惡火／6年5火36死 台北醫院 燒出什麼問題…

衛生福利部台北醫院護理之家昨天凌晨火警，雖火勢局限在十坪病房內、該房五人全數平安疏散，但擴散的濃煙卻造成其他病房九死、卅傷。消防局懷疑是家屬放在病床上的電動床墊因電線短路引起火災，進一步鑑定中。

過境美國 蔡總統：台灣扮演區域穩定力量

蔡英文總統過境美國，她出席洛杉磯僑界晚宴時表示，台灣從來不缺乏挑戰，但我們不怕挑戰，在各種分歧聲浪當中，堅持改革前進的路線，台灣也在地緣政治的角力中，扮演區域穩定的力量，堅持民主自由的生活方式。

中國時報

土耳其央行救市 里拉反彈後再殺！土崩危機 亞幣大跌

美國總統川普10日宣布對土耳其鋼鋁關稅提高一倍，引爆土耳其貨幣里拉重貶，13日在亞洲市場早盤，里拉續貶至7.24兌1美元歷史新低，土國中央銀行立刻出手止貶，承諾將提供銀行所需的流動性，調降外匯存款準備率。里拉雖應聲反彈，但亞洲貨幣已遭波及，台幣30.8元宣告失守，31元整數大關岌岌可危；人民幣中間價創14個月新低，離岸價下探6.8914，「保7」壓力倍增；南非、印度等貨幣紛紛貶至歷史新低價。

小英洛城演說 聚焦六項保證

蔡英文總統「同慶之旅」美西時間13日上午（台灣14日凌晨）在雷根圖書館內柏林圍牆前發表公開談話，內容聚焦在台美關係的歷史演進，從《台灣關係法》至美國總統雷根時代的「六項保證」，形成台美關係的基石；蔡英文強調，儘管面臨對岸前所未有的挑戰，但台美關係卻是前所未有的堅實。