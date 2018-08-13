墾丁珊瑚海好美 害羞「藍鰭獅子魚」令人驚艷

被形容是藍鰭獅子魚的異尾擬簑鮋。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-08-13 23:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島海洋生物多樣性全球知名，資深潛水教練蔡永春前天到墾丁海域潛水時，意外記錄到未曾看過的「藍鰭獅子魚」，魚體的夢幻色澤讓他感動不已，海生館學者初步鑑定，認為是屬獅子魚近親的「異尾擬簑鮋」，相當難得看到水中的活體照片。

在墾丁海域潛水超過30年的蔡永春興奮表示，恆春半島海域生物多樣性高，但這種帶著美麗藍胸鰭的獅子魚，還是第一次在墾丁海域記錄到，夢幻身影令許多同好直說「天氣好轉也要下去追星！」

蔡永春說，由於這隻藍鰭獅子魚很怕人，一接近拍攝就游離開，完全拍不到牠正面倩影，只有短暫拍攝到兩張「害羞」的側面及背影，初步詢問學界，才知道是少有人在水中記錄到的「異尾擬簑鮋」。

海生館魚類專家何宣慶透過照片初步鑑定，認為這尾藍胸鰭獅子魚，是鮋科中外型比較接近獅子魚的「異尾擬簑鮋」，主要特徵為頭部的骨頭具有鋸齒狀的脊，尾鰭上下鰭條相當延長，胸鰭所有鰭條均不分離，胸鰭與腹鰭內側有相當豔麗的藍色班紋。

何宣慶說，這個物種偶而在台灣漁港的下雜魚堆可以見到，但還是第一次看到水下活體照片，美麗身影令人驚艷，有機會成為墾丁水下攝影愛好者追逐的明星物種之一。