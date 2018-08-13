沒睡午覺遭幼兒園老師黏膠帶 男童母揪心po文

2018-08-13 23:43

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名媽媽昨晚在PTT台南版PO文，以「我小孩上幼兒園居然被黏膠帶」為題，娓娓道來孩子在幼兒園遭幼教師貼膠帶黏嘴巴的經過，文中更指出，幼兒園該名助教根本不是幼教科系畢業，引起網友議論紛紛，原po最後也提醒爸媽，「不要忽略孩子細微的表達，尤其是還不太會說話的小小孩」。台南市教育局得知後，表示將會派員進行稽查，了解經過。

該名媽媽在PO文中指出，5月份的某天下午，丈夫接到小孩後，發現兒子的雙手被膠帶黏住，當下她問孩子「老師是不是拿膠帶把你的手繞一圈」？孩子回答「有」，且嘴巴也被膠帶黏住，但問孩子為何老師要這樣做，兒子僅笑笑不回答。

媽媽當晚詢問幼兒園老師時，老師回應，因孩子動老師的東西，還想咬指甲，為阻止孩童的行為，才撕膠帶貼手上，並未捆起來、也沒有貼嘴巴，老師對此也很抱歉，不知道會這麼嚴重。她原想給年輕老師一個機會，但現在卻是萬分心痛。

媽媽提到，事後隔天決定不再就讀，由丈夫留職停薪自己帶，兩個月過去，孩子不再焦慮咬手指甲，也需要奶嘴來安撫情緒，一點一滴地進步，他們都看在眼裡。因此，她再度詢問孩子為何會被黏嘴巴，沒想到兒子回答「因為我不睡午覺不乖，所以老師黏我嘴巴！」這次她相信孩子，同時也心碎了。

園方表示，該名小班男童有咬指甲、拿老師東西等情況，助理老師才在放學時，撕一小塊膠帶黏在他的雙手，整個過程不到10秒，而午睡黏嘴巴只是口頭警告，並非真的這樣做。

園方也坦承，錯了就是錯了，令孩童有陰影對家長也深感抱歉，該名助教目前已離職。至於老師並非幼保科，園方供稱，導師有幼保背景，而助教當時仍在大學進修幼保課程，這部分的疏失會在檢討改進，會再與家長進一步聯繫致歉並說明完整經過。