台灣大道東海段積水卡機車 水利局：瞬間雨太大

2018-08-13 22:43

〔記者歐素美／台中報導〕受午後熱流雷雨影響，台中市今天下午2點多降起豪大雨，造成大里、南屯、太平等區道路出現積水，尤其台灣大道積水造成機車族卡水中及南屯溪暴漲，造成永春東二路及永春東三路路面淹水，道路封閉，影片網路瘋傳；水利局表示，因瞬間雨量太大，原有排水不勝負才造成積水，雨勢變小後，水位也逐漸退去。

水利局在今天下午也隨即成立災害應變中心，並通報各區公所緊急應變、隨時掌握通報災情。水利局表示，南屯溪水位暴漲，造成永春東二路及永春東三路路面淹水，道路一度封閉，部分路面積水已陸續消退，仍請民眾注意安全。

受到西南風影響，易有短時強降雨，中央氣象局今天對台中市等地發生豪雨特報，並於下午發布大雷雨即時訊息，籲請民眾慎防強烈降雨、雷擊，低窪地區也慎防淹水，訊息並持續發布至下午6點半。

台中市自今天下午2點起，各區輪流急降豪雨，截至晚間6點，大里已降下150毫米雨量最多，其次為潭子區130.5毫米、太平106.5毫米、南屯82.5毫米、霧峰81.5毫米、新社80.5毫米，且潭子區1個小時內就降下70.5毫米的大雨，南屯區也在1小時降下57.5毫米大雨，致大里、南屯、太平等區道路出現積水情形。

今天晚上網路瘋傳台灣大道機車族因雨大積水深卡在路中的情況，還有永春東二路及永春東三路淹水情形。

水利局表示，積水主要原因為瞬間雨太大，台灣大道東海附近路段積水，因西屯雨量站10分鐘最大達17.5mm，換算雨量約100mm，超過保護標準，原有排水負荷不了才出現這種情形。