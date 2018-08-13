台北文化獎 雷驤、朱安麗、台新藝術基金會得獎

朱安麗為國光劇團當家花旦演員，工花旦、刀馬旦，嗓音清脆，做表細膩，有著傳統京劇的功底紮實，在京劇小劇場、新編京劇擔綱主演，成為重要的創新實踐者。 （台北市文化局提供）

2018-08-13 23:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕1997年開辦迄今22年的台北文化獎每年都會獎勵台北文化有卓越貢獻的人士，今年以得主有3位，分別為專注於台灣當代藝術提升與推動的台新銀行文化藝術基金會，書寫繪畫、創作無數的雷驤，以及把傳統戲曲運用到現代劇場及音樂界的國光劇團朱安麗。台北市文化局將為三位得主量身打造推廣活動，讓更多民眾有機會親炙得獎者長期以來為台灣文化所做的傳承與貢獻。

1939年出生於上海的雷驤畢業於省立台北師範學院藝術科；集作家、畫家、紀錄片導演於一身，跨界文學、美術與電影，不設限自己，是公認全方位的創作者，創作類別包括小說、散文、繪畫、紀錄片。

雷驤迄今出版35本書籍，拍攝近300部的影視作品，所拍電視紀錄片《映象之旅》、《美不勝收》、《大地之頌》、《歲月中國》、《作家身影》都得到好評

朱安麗於10歲離開泰雅族部落，來到台北陸光劇校開始學京劇，畢業後進入國光劇團，45年來寸步不離傳統京劇。現為國光劇團當家花旦演員，工花旦、刀馬旦，嗓音清脆，做表細膩，有著傳統京劇的功底紮實，在京劇小劇場、新編京劇擔綱主演，成為重要的創新實踐者。

近年來，朱安麗致力於擔綱傳統戲曲新生代人才薪傳，親力親為指導陪伴青年旦角，是專業的傳承者，她經常奔走於校園、社區、企業，是京劇藝術推廣的重要藝術家。

台新集團領航人吳東亮先生於2001年成立台新藝術基金會，以「提昇文化生活品質，健全藝術發展環境」為創會宗旨，矢志發揮「播種‧灌溉‧分享」的淑世精神，落實民間企業的社會責任與文化使命。而基金會於2002年開辦「台新藝術獎」，其主動提名及跨領域評選機制，均為國內首創。

台新金控總部於2006年進駐臺北市東區仁愛圓環，基金會同年即開始推動「台新好藝」活動。（台北市文化局提供）