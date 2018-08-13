好痛！7歲童公園玩水被玻璃刺傷腳

小男童的媽媽質疑水道上游的大水池有禁止嬉戲等告示牌，但偌長的水道並沒有告示牌和圍籬等設備，容易造成誤解。（記者李容萍攝）

2018-08-13 23:49

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市有多處公園戲水區，今年上半年因石門水庫水情不佳、用水吃緊，直至瑪莉亞颱風過境，為石門水庫帶來充沛雨量，7月中旬才陸續開放戲水，中壢區的溫姓媽媽8月10日傍晚帶著七歲兒子前往中壢六和兒童公園玩水，結果在水道裡不慎被玻璃碎片刺傷腳底，她質疑這麼危險的玩水區，讓人不敢再去，還是以後在水道裡玩需要穿鞋才行？

中壢區公所公園路燈管理課表示，六和兒童公園是由在地海華建設設計施工、捐贈、認養的公園，公所養護的開放戲水設備是地面的噴泉，水源是自來水比較乾淨，小男童被割傷的小池子並沒有開放戲水，而且它的水源處告示牌說明水質不佳嚴禁戲水。

小男童的媽媽心疼表示，造成小男童受傷的池子緊鄰噴泉，連社區居民小孩也在該池水玩水，經她現勘，與池子連接的水道沒有告示牌也沒有圍籬等設備，一直要走到該水道上游的大水池才有禁止嬉戲、小心觸電等告示牌，但偌長的水道並沒有告示牌和圍籬等設備，容易造成可以玩水的誤解。

對此，公燈課表示，如此看來，確實會造成誤會，將通知海華建設中壢工務所的管理人員增加設置告示牌，並加強池內清潔維護，以防範類似意外的發生。

小男童就是在中壢六和兒童公園的這處水道、水池玩水時，不慎被玻璃碎片刺傷腳底。（記者李容萍攝）

小男童的媽媽質疑水道上游的大水池有禁止嬉戲等告示牌，但偌長的水道並沒有告示牌和圍籬等設備，容易造成誤解。（記者李容萍攝）

中壢區公所提醒六和兒童公園戲水區只開放地面的噴泉，其他不在開放範圍。（記者李容萍攝）