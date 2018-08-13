蘆竹區海湖國小前往韓國參加「第十九屆世界盃獨輪車錦標賽」取得三金六銀九銅，是桃園奪牌數最多的學校，表現相當亮眼，校長余錦屏（前左一）、學務主任張哲溢（後左四）及體育組長兼教練黃瑞秋（後左三）與有榮焉。（記者魏瑾筠攝）

2018-08-13 23:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園小孩為國爭光，獨輪車首度出國征戰告捷！桃園市推廣獨輪車運動，全市120所國、中小的獨輪車社團、校隊征戰各項獨輪車賽事屢獲佳績，今年8月派出44名高、國中、小選手組隊，前往韓國參加「第19屆世界盃獨輪車錦標賽」，與全球33個國家、1075位選手同場競爭、一較高下，共獲11金22銀19銅，其中蘆竹區海湖國小取得3金6銀9銅，是桃園奪牌數最多的學校，蘆竹區大竹國小雙胞胎姐妹鄭文綺、鄭詠薰共拿下4金1銀2銅，表現相當亮眼。

2年舉辦一次的世界盃獨輪車錦標賽，今年8月在韓國首爾舉行，競賽項目包含田徑賽、城市賽、花式競賽、山地獨輪車、道路馬拉松及球隊運動等6大類、30個項目，桃園由海湖、大竹、南崁、東安國小、東安、南崁、山腳、大崗國中及陽明高中派出獨輪車選手；其中整體表現亮眼的海湖國小，自去年5月起已連續在樹專盃、教育盃、飆獨輪等四個全國賽事，奪得國小組總錦標冠軍，今年5月也在桃園市市長盃獨輪車錦標賽，首次擊退常勝軍南崁國小稱霸。

「真的不得了！桃園大勝利」！桃園市體育會獨輪車委員會主任委員曾文敬指出，此次台灣出國征戰，桃園市獲獎數超過其他縣市所獲獎牌數近三倍；在賽事獨得1銀3銅、年僅10歲的劉釋文，暑假後將升上國小四年級，他從幼稚園大班開始就和姐姐劉芝延一同投入獨輪車訓練，身高不到130公分的他，小巧身材駕馭獨輪車的技巧，相當純熟，對於首次出國比賽獲得佳績，他靦腆表示很開心，希望之後還有機會出國比賽；就讀大竹國小三年級的鄭姓雙胞胎姐妹，因為學校沒有成立獨輪車校隊、社團，僅能利用寒暑假育樂營及每周二晚間到海湖國小練車，拚勁十足。

海湖國小校長余錦屏說，學校先後在2009年及2011年成立社團及校隊，並將獨輪車運動列為全校性課程，每位學生從小學一年級就開始接受獨輪車訓練，培養平衡、協調與專注，為了首次出國比賽，學生從4月起就開始加強練習、7月集訓，教練和學生們犧牲假日、暑假時間苦練，對於師生的投入相當感動。

余錦屏表示，此次出國參賽讓孩子在學習過程中有不同體驗、感受，能獲得這麼好的成績，全校與有榮焉，也感謝為籌措出國經費四處奔走的市議員郭麗華及海湖里長徐式甫支持，以及由義芳化學及大洋塑膠成立的義芳慈善基金會捐助30萬元幫助孩子出國圓夢。

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