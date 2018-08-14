恆春旅遊醫院大樓擴建慢 傳縣長潘孟安不滿進度牛步

「恆春旅遊醫院新醫護大樓興建案」將拆除舊病房大樓重建。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-14 00:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療長期弱勢，屏縣府去年爭取高榮、義大等醫學中心進駐屏北，恆春醫院也獲中央允諾擴建，但自去年9月定案後，至今近一年連舊大樓都還未拆除，傳出屏縣長潘孟安震怒，對進度牛步相當不滿，恆春旅遊醫院則解釋，內部公文作業確有延宕，目前已全力補救，應不影響整體擴建進度作業。

由前行政院長林全任內定案的「恆春旅遊醫院新醫護大樓興建案」，核定總預算3.38億元，拆除舊病房大樓重建後，預計興建地上8層、地下1層的醫療大樓，並增加病床、醫護人員宿舍及醫療設備，原定111年完成工程驗收，在屏縣府及民代協調下，營建署允諾縮短總工程進度，希望提前於110年底完工。

正當各界努力縮短工期，恆春旅遊醫院卻始終未拆除舊病房大樓，傳出屏縣長潘孟安相當不滿院方進度牛步動怒，對此傳言，潘孟安強調，他出身恆春半島，深知居民對改善偏鄉醫療的迫切，不能理解預算及公文流程萬事具備，為何院方至今沒有任何進度。

恆春旅遊醫院院長潘正欽解釋，拆除舊病房大樓作業因有復健治療區每日運作，為使病人治療不中斷，在附近新建復健治療區，卻因建照申請到使用執照申請過程出現訊息不完整，導致使照尚未取得，影響到舊大樓拆除作業。

潘正欽指出，目前新舊復健室問題、鄰房安全鑑定及拆除標案等問題都進行中，因正逢雨季及農曆7月，預定期程會在9月中旬拆除舊病房大樓，以利新建醫療大樓順利進行，應不致於影響整體工程進度。