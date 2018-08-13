機場捷運A23站將動工 中壢2地下道1拓寬、1封閉

中壢中新地下道訂於14日下午2點開放雙向共六車道的改道通車。（記者李容萍攝）

2018-08-13 23:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運A23站預計今年9月21日動工，聯絡中壢火車站前站元化路與後站健行路的元化地下道將永久封閉，而聯絡中壢火車站前站中和路與後站新興街的中新地下道已完成拓寬，13日舉行開通典禮，雙向六車道的改道於14日下午2點通車，將是元化地下道分階段封閉後的替代道路，能疏緩中壢前後站道路的交通壅塞。

桃園市長鄭文燦出席開通典禮表示，機場捷運延伸中壢段及桃園鐵路地下化所使用的中壢車站站體空間會在元化路地下道的下方，過去交通部高鐵局曾提出新街溪加蓋、龍岡路地下道拓寬等數個方案，最後採用中新地下道拓寬案，由市府負責土地取得，交通部鐵道局施工，總工程費約4750萬元，將中新地下道拓寬成雙向各三個混合車道的配置，尖峰每小時容量將可達6000餘輛次。

鄭文燦說，機捷延伸中壢段，目前工程進度約48％，因該路段機電標必須由原機捷廠商─英商英維思公司投標，但該廠商已被德國西門子公司併購，且未投標，導致延伸線機電標已十次流標，經交通部及鐵道局持續協調德國西門子公司，完成A14第三航廈站、A22老街溪站及A23中壢車站等三站的機電標合併發包，以此解決流標問題，可讓A22老街溪站能提早通車，延伸中壢段分二階段通車。

其中，機捷A23站中壢車站配合鐵路地下化推動先導工程，預計9月21日開工，成為鐵路地下化推動的里程碑。A22老街溪站到A23中壢車站的橫渡線將配合降挖約5.7公尺，增加約1億1000萬元經費；車站前因降挖，會將地下通道規劃為商場，打造地下街商圈，經費將增加8440萬元；站體也會配合降挖變更設計，讓鐵路在上、捷運在下，將增加約10億元經費。市府也將推動延平路打通到龍岡路、興建站體大樓及前後站的都市計畫變更等作業。

未來機捷延伸中壢段、鐵路地下化及捷運綠線延伸中壢段會在中壢車站形成三鐵共構，讓中壢車站成為南桃園地區的交通樞紐與新商業中心。