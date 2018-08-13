久旱不雨山中綠寶石走味 三星長埤湖湖域減半

長埤湖山區久旱不雨，湖域減半，山中綠寶石走味。（記者江志雄攝）

2018-08-13 21:58

［記者江志雄／宜蘭報導］著名的宜蘭縣三星鄉長埤湖因久旱不雨，水位大幅下降，湖域面積減半，湖底沙洲露出，出現數十年來罕見的低水位，造成山中「綠寶石」走味；管理單位說，已引用地下水補充水源，維護湖泊生態。

宜蘭縣今年嚴重缺水，5月下旬，蘭陽博物館前方舊烏石港遺址，水位下降逾70公分，開館9年來第一次見到的現象，另梅花湖水位下探，湖面有沙洲，也是10年來首見，連標榜長年不乾涸的長埤湖，湖域都大縮水；宜蘭市、員山鄉等地今天下起滂沱大雨，長埤湖山區只有短暫的毛毛雨，猶如杯水車薪。

三星鄉公所多年前把長埤湖委外管理，免費開放參觀，位在海拔200公尺山區，因群山環抱，湖水呈現翠綠色，放眼望去像是大型「綠寶石」，主要水源來自山泉水及雨水，滿水位時有2.75公頃大，由於長期沒下雨，山泉水乾涸，湖域四周沙洲露出來，湖中噴水設施暫停，湖域面積少了一半，水情拉警報。

三星鄉長黃錫墉說，長埤湖是三星鄉重要風景區，歷經長期保育，魚蝦貝類生態豐富，要求管理單位適時補充水源；業者隨即啟動應變機制，使用地下水引進湖域，避免水質優氧化。

宜蘭氣象站三星自動觀測站統計數據指出，三星鄉在2016年1到7月測得累計雨量1393.5毫米，去年同期1072.5毫米，今年同期剩下905毫米，上半年降雨量明顯減少。

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三星長埤湖湖水呈現翠綠色，宛如山中綠寶石，圖為昔日滿水位時的景色。（資料照，記者江志雄攝）

湖畔水深警示標誌。（記者江志雄攝）