人命重要？鳥重要？台南北門井仔腳海堤搶修不停工

六河局將施工用土石堆置在北門國家級重要濕地，被要求停工。（記者楊金城攝）

2018-08-13 21:33

〔記者楊金城／台南報導〕顧人命重要？還是顧濕地、顧鳥重要？水利署第六河川局在北門區井仔腳鹽田海堤改善工程，擅自在國家級北門重要濕地堆置土石，遭代管濕地的台南市農業局行文立即停工，但井仔腳三號水門海堤上週五因大潮，造成底部淘空破洞有潰堤之虞，居民對停工反彈。城鄉發展分署今天同意搶修工程，才化解地方不滿。

濕地主管機關營建署城鄉發展分署副分署長黃明塏、北門區長曾榮嘉、六河局會勘後，黃明塏當場向鄉親說，地方安全最重要，同意海堤搶修工程照做，繼續施工，但依濕地保育法，工區在濕地範圍內，仍得補辦申請公文程序即可。

六河局斥資4千多萬元完成北門永華里井仔腳海堤第一期改善工程後，再以2700多萬元進行第二期470公尺海堤改善工程，上月開工，預定明年6月竣工，二期工程中的三號水門段堤防因大潮，竟在上週五淘空底部，連水門護岸都沖壞，有潰堤之虞。

但農業局早在7月30日函文六河局，指未經同意，擅自在國家級北門重要溼地環境教育區堆置土石、挖掘，要求立即停工，並於10日內提改善措施，逾期以違反溼地保育法第35條裁處。

曾榮嘉說，井仔腳三號水門海堤因大潮將地基淘空，水門擋土牆也被沖毀，如未搶修，就怕颱風豪雨或是大潮來襲，永華里民的性命、財產安全堪憂。

里民說，海堤淘空破洞，非常危急，竟還被要求停工，如果颱風、大潮來，萬一潰堤，出事誰負責？

幸好經溝通協商後，海堤搶修工程繼續施工，只要補申請程式。

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