廢污水偷排鳳山溪？高雄水利局澄清：瞬間強降雨過大

2018-08-13 21:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨市議員李雅靜今質疑鳳山溪污水處理廠疑似排放廢污水，市府水利局澄清表示，因瞬間強降雨過大，超過廠區2倍設計處理量，為了搶救設備，依規定通報環保局，緊急開啟繞流設施，強調沒有偷排，避免造成民眾誤會。

市府水利局表示，今天上午8時45分因瞬間強降雨，造成雨污水瞬間流入鳳山溪污水處理廠，瞬間水量高達每小時1萬公噸，已超過2倍設計處理量，於9時42分通報環保局，緊急開啟繞流設施，避免廠內進流抽水站、粗撈污機及初沉刮泥機等設備，因淹沒而嚴重損壞。

水利局指出，萬一相關設備若被淹沒，將導致鳳山溪污水處理廠至少14天以上無法正常運作，期間民生污水將無法順利處理，反而造成鳳山溪水質嚴重惡化，影響民生更巨大，依水污法第18條之1規定通報環保局，申請緊急繞流排放。

水利局說，繞流排放初期為黃泥色，與鳳山溪水相近，下午2時45分關閉繞流時，因沉降在管線黑色沉泥流出，導致排放水偏黑，強調沒有偷排，避免造成民眾誤會。

由於水污染防治法第18條之1第3項規定「前2項繞流排放、稀釋行為，因情況急迫，為搶救人員或經主管機關認定之重大處理設施，並於3小時內通知直轄市、縣（市）主管機關者，不在此限。」，環保局認定鳳山溪污水處理廠為了搶救設備，有依規定通報環保局，符合水污法緊急應變規範，強調只要程序符合規定，不需要再採水送驗。